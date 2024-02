Reprodução/Globo BBB 24: Yasmin cobra Rodriguinho sobre conversa com Nizam; brother mente

A conversa de alguns brothers do BBB 24 sobre o corpo de Yasmin Brunet voltou a ser pauta no reality nesta segunda-feira (19).

Após Lucas Henrique ter revelado o teor do papo liderado por Nizam , Vinicius, Lucas Pizane e o cantor, a modelo resolveu questionar o colega de confinamento.

Na área externa, ela relembrou o caso e perguntou se o brother estava presente no momento, porém ele se esquivou da culpa ao afirmar que não se lembrava.





"Eu sempre falei isso, até para as meninas do quarto. Quando o Pizane falava que tinha vergonha, você lembra disso aí? Eu não me lembro de ter participado desse papo", disse.

Já Yasmin, resgatou a fala do eliminado. "O Pizane falou: 'o Rodriguinho e eu não comentamos nada'. Ele falou isso. Só que a parada dele era ele não ter se posicionado, até que no discurso de saída o Tadeu falou 'você poderia ter se posicionado'".

Ainda na conversa, Rodriguinho responsabilizou apenas Nizam pelas falas polêmicas. "Quando eu vi qualquer assunto desse tipo, eu falava tipo: 'onde quer chegar com esse assunto? Você está sendo filmado, está achando que a pessoa não vai saber que falou dela?'. São umas coisas muito ridículas, só que é o seguinte, eu acho que só se foi isso que você está falando, a pessoa que fala isso, fala em outros lugares", comentou.

Após chorar muito durante a manhã desta segunda-feira e ser consolada por Wanessa Camargo, Yasmin recebeu um conselho de Rodriguinho. "Mas não é para você se preocupar com isso, né Yasmin? Você fica triste, eu sei", concluiu ele.

Yasmin procurou Rodriguinho para conversar sobre a conversa que os participantes tiveram sobre o corpo dela, e ele afirmou que não participou.





