BBB 24: Yasmin critica Nizam após relembrar falas do brother: 'Nojento'

Durante a manhã desta segunda-feira (19), Nizam voltou a ter o nome citado dentro do reality mesmo quase um mês depois da eliminação, quando Lucas Henrique comentou mais a fundo as falas ditas pelo brother sobre os corpos das sisters durante um papo no quarto do Líder na liderança de Rodriguinho.

"Só isso que ele falou? Ou ele falou mais a fundo? Só isso não, já é bizarro", questiona Yasmin. "Eu acho isso pesado", opina Lucas. "Mas ele falou mais coisas ou não?", pergunta mais uma vez a modelo. "Aí eu não sei, eu não estava lá. Acho que as pessoas não quiseram me falar", responde o professor de capoeira. Leidy Elin critica: "Gente, que escrotinho".

"Eu acho que me falaram isso meio que para amenizar o que ele falou", acrescenta Lucas.

"Ah, porque esse gato, lindo, maravilhoso, cara do gênio do Aladdin não quer corpo de mulher de verdade, entendeu? Tipo ele que é cheio de bomba também", dispara Yasmin. "Quer ver o corpo que ele vê na internet", complementa Leidy.

Yasmin explica o assunto para Wanessa que chega no meio da conversa: "O Nizam falou que achou que o corpo das mulheres aqui na casa iam ser mais bonitos, porque na internet eram mais bonitos. Aquele lindo, com aquela barba bizarra, todo estranho. Estou louca para ver ele lá fora".

Leidy opina que o participante deve ter falado mais do que contaram para Lucas e o brother concorda. "Eu acho, Leidy, de verdade, que ele direcionou o comentário. Talvez ele tenha falado da Yasmin, só que a galera não quis me contar", diz.

"Óbvio", fala Yasmin. "Que desnecessário", comenta Wanessa. "É nojento, macho escroto", critica a modelo.

Wanessa continua a conversa, relembrando de uma vez que Nizam disse que não gostava de mulheres com cílios postiços. "Ele estava comentando como é a mulher que ele gosta, que ele não gosta de mulher muito montada, que gosta de mulher mais natural. É um gosto dele, ele tem direito de falar, mas acho que já é desnecessário. Mas não é tão grave quanto você falar do corpo de uma mulher", conta.

O professor de capoeira diz achar que as falas do executivo foram ainda piores. "Não foi isso que ele falou, é óbvio que não foi isso que ele falou. Para o Pizane ficar noiado que iria sair porque estava do lado ouvindo? Foi algo bizarro", diz Yasmin.

"Ainda bem que foi [eliminado]", comenta Lucas. "Mas se ele não tivesse ido, vocês iam deixar a gente conviver com ele esse tempo todo sem saber do lado dele, conversando com ele?", questiona Yasmin.

Lucas Buda contou para Yasmin alguns dos comentários feitos por Nizam sobre os corpos das mulheres. Yasmin ficou completamente revoltada com o que escutou, e não se calou!



