Reprodução/Instagram BBB 24: Boninho promete 'maldade' e 'cartas trituradas' no Sincerão

Nesta segunda-feira (19) acontece mais um Sincerão no BBB 24 e, para aumentar a expectativa do público, Boninho resolveu dar spoilers do que esperar.

O diretor do reality debochou de Wanessa Camargo e afirmou que haverá 'maldade' na dinâmica.





"Bom dia! Eu estou aqui procurando o voto da Wanessa que não veio. Pô, que bom, né?! Ela continua na casa. Mas, agora, a gente tem que achar esses limões, ovos. Então BBB continua", iniciou ele.

O marido de Ana Furtado, então, apontou que vem aí no programa. "Segue aí Paredão. E hoje tem maldade no nosso Sincerão. Cartas serão trituradas", completou.

Vale lembrar que Raquele é a líder da semana, Michel o Anjo e os emparedados são Deniziane, Fernanda e Matteus.





Wanessa cogita quebrar regra do BBB 24 e Boninho reage

Wanessa Camargo mexeu com os ânimos de Boninho ao afirmar que votaria em si mesma na formação do paredão. Com as dúvidas e cobranças do público, o diretor usou as redes sociais para esclarecer as regras.

"Está na regra. Se ela se negar a votar em alguém, é Eliminação automática", afirmou ele.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !