Na tarde desta segunda-feira (9), ocorreu o ' desfile das imperfeições ', organizado por Wanessa em homenagem à Yasmin Brunet, que teve o corpo criticado pelos homens da casa no início desta edição do BBB 24. No entanto, o movimento não foi bem visto por alguns internautas.



Na rede social X, o antigo Twitter, os usuários opinaram sobre o assunto. "Essa cena do desfile empoderador para Yasmin Brunet foi uma das mais patéticas que eu já vi na história do Big Brother Brasil. Pelo amor de Deus", disparou um internauta. "O desfile para Yasmin Brunet se sentir melhor porque todo mundo é menos padrão que ela? Jesus", ironizou uma segunda.





"O desfile para a Yasmin Brunet se sentir bem foi obrigar todo mundo da casa a mostrar os seus defeitos. Irei permanecer calado", comentou um terceiro.

Além disso, parte da web concordou com o ato. "Que coisa mais fofa essa ação dos brothers de fazerem um desfile para mostrar as imperfeições nos seus corpos e para animar a Yasmin Brunet. Corpos reais são imperfeitos e a gente não pode se envergonhar disso", elogiou um perfil.

Que coisa mais fofa essa ação dos brothers de fazerem um desfile pra mostrar as imperfeições nos seus corpos e pra animar a Yasmin Brunet. Corpos reais são imperfeitos e a gente não pode se envergonhar disso. 🥹❤️ #BBB24 — Math (@Matheus_Siilva) February 19, 2024









"Wanessa teve uma iniciativa linda para animar a amiga! Foi a coisa mais genuína que vi nessa edição e em várias", considerou um segundo. "Foi lindo e a Yasmin ficou feliz. Para mim, é tudo que importa", disse um fã da modelo.

