Na tarde desta segunda-feira (19), o elenco do BBB 24 desfilou pelo gramado da Casa Mais Vigiada do Brasil em apoio à Yasmin Brunet, que foi alvo de comentários pelos homens da casa no início do programa.

A cantora Wanessa foi quem organizou o desfile, após ficar sabendo pela aliada o conteúdo da conversa que rendeu debates na internet. Durante a liderança de Rodriguinho, o pagodeiro, Nizam, Pizane e Vinicius falaram do corpo do elenco feminino do BBB.





Em conversa com Lucas Henrique , no último domingo (18), a modelo descobriu uma parte do que aconteceu no Quarto do Líder. "O Nizam falou que achou que o corpo das mulheres aqui na casa iam ser mais bonitos, porque na internet eram mais bonitos [...] Estou louca para ver ele lá fora", comentou ela com a cantora.

Assim que soube do assunto, a filha de Zezé Camargo organizou um desfile como forma de protesto para mostrar as imperfeições dos participantes da casa. "Eu tenho peito pequeno", iniciou Wanessa. "Cada um tem seu corpo, a sua beleza. E a gente tem que se amar, viu, Brasil?", apontou Bia.



"Eu sou mãe e também tenho estrias", contou Deniziane. "Eu era gordinho e tenho minhas marcas com muito orgulho", disse Matteus. "Me amo como eu sou, tenho celulite, um monte de estrias, marcas nas costas de dança e eu me amo como eu sou", falou Isabelle.

"Me sinto uma grande gostosa com as minhas celulites, a minha barriguinha e os meus peitões, igual a você uma grande gostosa, minha inspiração", falou Raquele para Brunet. "Brasil, o meu é para quando olham no meu rosto e dizem 'que rosto lindo, que olho lindo, mas podia emagrecer, né?', revelou Michel.

"Tô de roupinha de malhar, tenho quadril largo, tenho gordura e celulite", relatou Giovanna. "Eu detesto ficar de biquíni, porque eu odeio o meu umbigo [...] Minha cesária eu tô sempre escondendo, eu não gosto dela, mas agora eu vou usar biquíni mais baixo porque também é a minha história. [...] Eu tenho que amar cada coisinha", expôs Fernanda.

"As pessoas falam do nosso corpo, mas isso não define quem a gente é. A gente não tem que ter vergonha de mostrar o nosso corpo ", expressou Alane. "Nossos corpos mesmo com defeitos são as nossas casas e eles nos trouxeram até aqui, então eu sinto orgulho do meu e sinto orgulho do seu também" proferiu Pitel para a modelo.

"Estou vencendo a minha vergonha para estar aqui também por causa de você [Yasmin]. Fiquei com muita vergonha de vir na piscina sem camiseta aqui dentro, mas estou aprendendo junto com eles e o que estão fazendo, estou me sentindo representado juntamente com você", manifestou MC Bin Laden.

Além de participar como 'cantor' do desfile, emulando sons musicais para acompanhar os relatos dos participantes, Rodriguinho também participou do ato, "O que eu falei para você hoje? Não se apaga por nada e quem falar qualquer coisa, você óh", disse ele ao fazer um gesto de indiferença com as mãos.

Vale lembrar que o artista estava presente na polêmica e também comentou sobre o corpo da modelo. "Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor, mas está bonita ainda", opinou o pagodeiro na época.

Ao conversar com Brunet , nesta segunda (19), ele negou que fez parte do papo e que não se lembrava do que aconteceu. "Eu não me lembro de ter participado desse papo", mentiu Rodriguinho.

Assim que o desfile terminou, a sister agradeceu os companheiros de elenco pelo desabafo compartilhado. "Gente, muito obrigada, de verdade, por dificultar a minha decisão de voto. Vocês são todas absurdamente maravilhosas e vocês também, meninos, vocês são absurdamente maravilhosos", iniciou ela.

"Tenho certeza que todo mundo aqui passa por essa pressão absurda de um corpo que não é verdade. Lá fora, eu editava minhas fotos, me incomoda muito quando falam do meu corpo porque desde pequena eu tenho questão com isso. Já tive anorexia, tenho compulsão [...] Nunca estou satisfeita porque é um vazio que nunca é preenchido, na verdade", concluiu a modelo.

