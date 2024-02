Reprodução/Globo ‘BBB 24’: Fernanda chora ao abraçar Pitel, que diz: ‘Para de se despedir’





Nesta segunda-feira (19), Pitel e Fernanda estavam conversando na área externa do programa. A confeiteira comentava com a amiga que não quer ir embora do programa, ela enfrenta o paredão da semana com o ex-casal Deniziane e Matteus. Em seguida, as duas se abraçaram e cantaram um trecho de ‘Maria, Maria’, música de Milton Santos. Emocionada, Fernanda chorou e agradeceu a sister, dizendo um ‘eu te amo’. Pitel reagiu pedindo para a amiga parar de se despedir dela. ‘Eu vou te matar com isso, viu’, disse em tom de brincadeira.















No bate-papo, a assistente social também fez um pedido ao público, depois de Fernanda dizer que não queria deixar a casa: ‘Não vai embora, não. Brasil, por favor!’.





O resultado do paredão entre Deniziane, Fernanda e Matteus será revelado na terça-feira (19), durante a edição ao vivo. Quem você quer eliminar do BBB 24? Vote na enquete do iG .

