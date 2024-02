Reprodução/Globoplay - 19.02.2024 Brothers choram em dinâmica do Sincerão no BBB 24





Boninho falou e cumpriu! O Sincerão do BBB 24 desta segunda-feira (19) mexeu com as emoções dos participantes. Na dinâmica da semana, os emparedados, Matteus, Deniziane e Fernanda, além da Líder Raquelle e o Anjo Michel, escolheram cartas feitas à mão pelos familiares dos demais brothers da casa para triturar .

Raquele foi a primeira a começar e decidiu triturar a carta da Alane. "Eu vou destruir a cartinha da Alane pelas mesmas questões que eu dei o alvo para ela também. A gente não joga junto, a gente não tem afinidade nenhuma aqui dentro. Se essa carta for ter que ficar com alguém aqui até o final, eu quero que fique com alguém que está do meu lado para dar mais força para essa pessoa", disse a doceira.





Em seguida, Michel decidiu triturar a carta de MC Bin Laden. "Eu escolhi ele porque ele já errou várias vezes aqui na casa. Ele não reconhece o erro. Um dia eu tentei conversar com ele, ele veio com uma ignorância: 'Não quero conversar'. Não procurou para saber o que e continua soltando algumas coisas pela casa indiretas e não tem coragem de chegar diretamente a mim para falar, como foi o caso de ontem", afirmou o brother.

Deniziane optou por rasgar a carta de Giovanna. Apesar de reforçar não ter nada contra a sister e que gostaria de destruir a carta de Raquele, a fisioterapeuta explicou que não a considera aliada no jogo. “Eu não iria destruir a carta dela, eu iria destruir a da Raquele porque você foi Líder, viu a foto da sua família e, então, das opções que teve que não são minhas prioridades é a Giovanna. E eu vou colocar ela porque eu também não conheço muito da história dela e eu acho mais fácil para eu decidir agora isso que vai me doer e acho que não vai doer tanto de alguém próximo a mim", disse.

Lucas Henrique foi o alvo de Fernanda. "Não era a carta que eu queria destruir. A carta que eu queria já foi destruída e ele já viu a família, já teve Anjo. Então, eu acho que não teria tanto problema nesse ponto e acredito também que ele está fazendo um movimento contra mim na casa", afirmou.

Matteus não conteve as lágrimas ao escolher destruir a carta dos familiares de Pitel. "Não gostaria de destruir a carta de ninguém, mas faz parte do jogo. Eu vou destruir infelizmente a carta da Pitel. Sei que ela ainda não teve a oportunidade de ver a família dela. (...) Acredito que se fosse ela no meu lugar ela faria o mesmo. Nós já deixamos declarados que nós votamos um no outro", disse.

E não parou por aí. Na segunda rodada, os participantes da dinâmica tiveram que escolher mais um brother para terem as cartas trituradas.

Raquele começou a rodada destruindo a carta de Rodriguinho. “Pensando por um lado mais estratégico, o Rodriguinho já foi Líder duas vezes. Longe de mim desmerecer o quanto ele conseguiu. Está me doendo muito, mas quero deixar a oportunidade para outras pessoas que ainda não viram a família, só por isso", disse ela, que também não conteve as lágrimas na hora de triturar o papel.

Michel escolheu destruir a carta feita pela família de Beatriz. "A Bia já votou em mim uma vez. Também tem pessoas que já votaram, mas entre elas, eu vou escolher a carta dela", explicou.





Deniziane escolheu triturar a carta de Isabelle. "Isabelle, você é uma menina muito coração. Eu não queria fazer isso aqui, mas é que dentre as prioridades que têm, realmente não deu. Eu não conheço a sua história também, eu realmente acho que para mim vai pesar um pouco menos, mas eu te admiro. Isso sinceramente não tem como fugir", explicou.

Fernanda escolheu a carta de Leidy Elin. "Eu sinceramente não tenho um motivo muito forte para isso. A gente se afastou e eu soube também que ela fez um movimento a favor do Marcus contra mim, então é mais só por isso mesmo. Aqui está praticamente dez contra um, doze contra um, e eu estou botando todos no mesmo peso, na mesma medida. Não tem para onde correr”, revelou.

Por fim, Matteus decidiu triturar a carta de Yasmin. "A Yasmin é uma pessoa que eu gosto muito, mas dentre as opções que ficaram, a Wanessa é mãe e ainda não teve a oportunidade de ver os filhos dela e não teve contato nenhum. O Davi também é uma pessoa que eu gosto muito, são pessoas muito importantes pra mim. Tá me doendo no coração fazer isso, mas dentre as opções, será essa", disse.

Davi e Wanessa trituram três cartas

Após as rodadas, sobraram as cartas de Davi e Wanessa. Os dois foram chamados para fora da casa e tiveram que escolher, cada um, a carta de um dos participantes da dinâmica para serem destruídas.

Davi começou decidindo destruir a carta da Raquele. "Você já viu a sua família, você foi Líder essa semana. Acredito que já matou a saudade, outras pessoas aqui também precisam, como também reconheceram isso aí", disse ele.

Já Wanessa escolheu triturar a carta de Michel. "Simplesmente porque dentre as pessoas que estão aqui ele teve a oportunidade de ver a família dele duas vezes no Anjo. As meninas são mães e eu não consigo e aí só por isso", afirma ela.

Por último, Tadeu pediu para que os dois brothers, em conjunto, escolhessem mais uma carta para ser destruída. Wanessa e Davi escolheram carta de Matteus.

“Eu entendo que o Matteus me deu uma prioridade e que ele gosta muito de mim, mas tem duas mães aqui, que têm filhos, eu sei que ele vai entender. Por isso, vamos triturar a carta dele", finalizou Davi.

Reações da Web



Nas redes sociais, os espectadores elogiaram a dinâmica do programa e comentaram sobre a reação dos participantes.



Tem que acabar com essa história de ver a família no anjo! Deixar essa oportunidade só nessas sacanagens do Sincerão! #BBB24 — Chico Barney (@chicobarney) February 20, 2024









Rodriguinho falando que vai desistir depois dessa dinâmica AKKAKAAKAAKAK Obrigado boninho!!! #BBBB24 #BBB24 pic.twitter.com/ndYZmccKuG — SAINNT (@eusainnt) February 20, 2024









o Davi lendo a cartinha dele no Sincerão e descobrindo que no palco montado pelo público ele nunca saiu do primeiro lugar #BBB24



pic.twitter.com/9pDDSGiZSr — Fernandin 🚗 (@NandoSansao) February 20, 2024









Boninho é uma ser fascinante! Ele não sabe lidar muito bem com pessoas, mas demonstra grande habilidade em torturá-las psicologicamente.



Neste momento, ele deve estar rindo horrores, com um taça de vinho na mão. #BBB24 pic.twitter.com/RMltOI7hJP — Africanize (@africanize_) February 20, 2024













A Alane velando os restos mortais da carta! Boninho ligou o modo Jogos Vorazes no Sincerão! Pesadíssimo, de pena! 🤌 #BBB24 pic.twitter.com/JuJc1fG47Q — Caroline (@carolesmerini) February 20, 2024









#BBB24 o alegrete pediu ao davi pra escolher ele pra triturar a carta pq as duas eram maes. Ele se sacrificou pelas maes.. Meu deus esse homem é muito boy magia. pic.twitter.com/grbvHARXec — Laio Constantino (@odoidodasplanta) February 20, 2024













o barulho do triturador ACABANDO com a galera na sala

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK boninho vc é o cão #BBB24 pic.twitter.com/QFNqYtrGi8 — ex advogada da yasmin brunet (@indielrry) February 20, 2024













+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: