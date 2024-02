Reprodução/Instagram - 19.02.2024 Enquete BBB 24: Votação aperta entre Deniziane e Fernanda





A votação para eliminação do próximo paredão está cada vez mais apertada no BBB 24. Matteus, Deniziane e Fernanda estão na berlinda, mas parece que a disputa está só entre a doceira e a fisioterapeuta.

De acordo com a enquete parcial das 21h do iG Gente, Deniziane está com 49,8% dos votos. No entanto, ainda não dá para dizer que a sister será a eliminada da semana, já que em segundo lugar, Fernanda está com 47,3% dos votos.





Por último, Matteus, com 2,7% dos votos. O gaúcho, apesar de considerado planta, não corre o risco de deixar a disputa.



Fernanda é vista como uma das vilãs da edição pelo público do BBB 24. No entanto, a doceira caiu na graça dos espectadores pelas polêmicas que causou dentro do programa. No entanto, a disputa entre ela e Deniziane continua acirrada.

