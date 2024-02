Reprodução/Instagram/Globoplay Luiza Brunet ironiza 'amnésia' de Rodriguinho por mentira a Yasmin









Luiza Brunet se pronunciou após Rodriguinho negar ter feito comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet no BBB 24. Por meio do Instagram, a mãe da sister ironizou a situação e disse que o cantor está sofrendo de amnésia. "Ele não estava lá, quem estava era o sósia dele", escreveu.

Durante uma conversa com Yasmin nesta segunda (19), o cantor negou ter participado da conversa com Nizam Hayek que fazia menção à aparência física dela. "Vou te falar uma parada: tenho certeza que não participei desse assunto. Tenho certeza absoluta", afirmou o músico.



















Após a mentira de Rodriguinho, Luiza compartilhou um trecho do vídeo nos Stories do Instagram e debochou do comentário do artista.

Vale lembrar que durante a conversa com Nizam, Rodriguinho afirmou que apesar de Yasmin ser bonita, ela estava "descuidada" após entrar no programa de confinamento. "Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor, mas está bonita ainda", disse o pagodeiro. "Eu acho o corpo dela meio estranho, tá ligado?", soltou Nizam.

Entenda



Nesta segunda, Yasmin descobriu que Nizam havia feito comentários sobre seu corpo após uma fofoca de Lucas Henrique. O professor, no entanto, não revelou que Rodriguinho também tinha participado da conversa no quarto do líder.



"Ah, porque esse gato lindo, maravilhoso, cara do gênio do Aladdin não quer corpo de mulher de verdade, entendeu? Tipo ele, que é cheio de bomba também. Nojento, escroto, babaca", disparou a filha de Luiza Brunet.

