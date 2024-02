Reprodução/Globo Deniziane acusa Davi de esconder limão





A participante Deniziane se mostrou incomodada com algumas atitudes de Davi no BBB 24. A sister, então, foi conversar com o brother e expôs o seu incômodo, na tarde deste domingo (18).

"Têm alguns pontos aqui que eu vejo que você é individualista. Por exemplo: na porta, você vai e faz isso aqui [estica os braços, como se estivesse impedindo a passagem]. Aqui você vem e entra na frente de todo mundo...", começou.





"Aqui está a porta do Confessionário. Aí [a produção] fala: 'Os quatro primeiros picolés vai ganhar'. Aí Giovanna está numa situação em que o pé dela não está funcionando. A situação certa, para mim, seria pegar o carrinho [de picolés], colocar na sala e aí o povo pega", continuou.

Davi rebate: "Mas todo mundo veio correndo". Deniziane: "Mas a Giovanna, por exemplo, não consegue vir". "E a culpa é minha?", pergunta Davi. "Não, eu entendo. Olha, não quero brigar por causa de comida", declarou o motorista de aplicativo.

"Não estou brigando, só estou colocando alguns pontos, que é de 'esperteza', querer ser esperto. Isso me incomoda", explicou Anny.





"Não é ser esperto. Isso não tem nada a ver, o que você está falando. Está todo mundo na sala. Eles anunciam que tem picolé na despensa e, os primeiros picolés, têm R$ 2 mil. Todo mundo foi correndo pra porta", disse Davi.

O baiano ainda se defendeu e negou ser individualista. "É isso que eu estou te explicando, isso não é individualismo. Quando a porta abre ali, tipo assim, está tudo fechado e aporta abriu, isso não é individualismo, isso para mim, aqui, é jogo. E aqui é um jogo de ganhos. Se a gente está aqui para ganhar, se a porta abrir, quem for primeiro e tiver um botão lá, vai ganhar".

Em seguida, Deniziane acusa Davi de esconder limões. "Algumas coisas que eu já estou reparando me diz isso, entendeu? Por isso que eu tive essa impressão, agora, do limão. Porque se ele é para todo mundo, por que você pegou três de seis, entendeu?", questionou a sister.





Na área externa, a sister foi até Davi novamente e confrontou o brother sobre estar guardando limão no armário. "Eu queria fazer suco", explicou o baiano.

"Mas o limão não é dividido assim, Davi, é de todo mundo. Não pode esconder limão. Tava escondido, Davi. Não pode fazer isso, o negócio é de todo mundo", argumentou. "Tá bom, não foi com intenção de querer...", respondeu o brother. Deniziane, então, avisou que vai tirar os limões do armário e colocar para todos. "Pode botar", concordou Davi.