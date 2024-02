Reprodução/Instagram - 17.02.2024 Giovanna se desculpa com Davi e chora









Parece que Giovanna e Davi tiveram mais um conflito dentro do BBB 24. No último sábado (17), depois da prova do anjo, a nutricionista se irritou com um comentário do motorista de aplicativo e trocou farpas com o brother.

Isso porque a mineira levou a melhor na primeira etapa da disputa ao lado de Michel, que ganhou o Anjo e um carro zero Km na segunda etapa da prova. Giovanna tentou ligar o automóvel, mas não teve sorte. O baiano, então, questionou a sister sobre a "sensação" de não ter ganhado o automóvel.





"E aí, Giovanna, qual a sensação de entrar e apertar o botão e não ligar?", disse Davi, aos risos. "A sensação de ganhar a prova é muito mais forte do que a de não ganhar o carro", rebateu Giovanna. "Mas ali... desgrama, não foi", insiste o brother. A mineira, então, respondeu: "Eu preferi ficar em primeiro, isso, pra mim, é muito mais importante. Não ligo...".

Mais tarde, em conversa com aliados, a sister se emocionou ao comentar com MC Bin Laden sobre os motivos pelos quais se sentiu atingida pelo comentário do brother.

"Eu não estava tendo essa oportunidade. Aqui, eu não consigo fazer nada do que eu faço normalmente", afirmou a sister. "Tenho dificuldade no dia a dia, não participo de prova, então eu estava assim... na m*", disse a nutricionista, que reforçou a importância de ter chegado ao final da prova.





"Aquilo ali, para mim, foi muito importante, sabe? Aí fala: 'Ah, o importante é que você participou'. Não, participar é uma coisa que todo mundo faz o tempo inteiro. Isso, para mim, não tem que ser grande coisa. Tem que ser grande coisa eu me destacar. Eu me sentir útil aqui dentro", comentou a mineira, que disse estar feliz apesar da derrota.

"Não ligo de não ter ganhado o Anjo, de não estar imune, não ter ganhado o carro... Lógico que eu queria ter ganhado, mas o fato de eu ter conseguido chegar lá em cima, é o que para mim fez muita diferença. "Me trouxe uma sensação boa não porque outras pessoas perderam, mas porque eu senti que eu tenho utilidade ainda", finalizou.

Pedido de desculpa

Mesmo estando chateada com Davi, Giovanna conversou com o brother e pediu desculpas pela reação. No entanto, depois do papo com a mineira, o motorista do aplicativo comentou sobre a situação com Isabelle e revelou que tem sentido que os participantes estão tratando ele diferente desde que voltou do Paredão.

Na cozinha, Giovanna disse: "não era nada com você, nem com a pergunta". "Tá tranquilo", respondeu ele. "Era uma coisa meio na hora, então, assim, não foi nem com você e nem para te ofender, tá?", explicou a mineira. "De boa, tá tranquilo. Não tem nada a ver, não", disse Davi. "Se foi, eu te peço desculpa", declarou Giovanna.

Logo em seguida, o baiano subiu para o Quarto Magia e conversou com Isabelle.

"Hoje de manhã, na hora do carro. Eu perguntei: 'e aí, Giovanna, como é a sensação de entrar, ir para a final e não ganhar?' Ela falou alguma coisa, mas não foi nada de mais. Ela falou assim: 'normal, estou normal'. Ela veio me pedir desculpas por causa disso. Eu estou sentindo que as pessoas estão me tratando muito diferente depois que eu voltei do Paredão", declarou.

"Tu acha, Davi? Mas é porque, assim, você está mais brincalhão como você era, também tem isso. O Paredão deixa a gente tenso e você está mais relaxado, está brincando mais, então as pessoas têm mais abertura contigo agora. E aceita Davi, querem falar contigo? Aceita normal. [...] É um jogo de convivência, e nem todo mundo se aproxima da gente por interesse", sugeriu Isabelle.

"Mas eu ainda fico com o pé atrás de algumas pessoas aqui dentro, que já quiserem fazer mal pra mim e para você", disse o brother. "Mas isso fala mais sobre elas do que sobre nós", destacou a manauara.

