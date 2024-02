Reprodução/Globo Ivete Sangalo declara torcida para Davi e o compara com Juliette

Ivete Sangalo revelou que está torcendo para Davi ganhar o Big Brother Brasil 24. Diretamente do seu trio elétrico, em Salvador, a cantora elogiou o jogo do brother e o comparou com Juliette, campeã do BBB 21, que estava com Veveta durante o bloco de Carnaval.



"A minha torcida é para Davi ganhar o Big Brother. Porque eu estou com uma pessoa aqui em cima do trio, que é a Juliette, que, no dia que ela entrou no Big Brother, ela foi super amorosa. Eu me lembro o dia que você entrou. Você abraçou o Fiuk, falou pra cacet*...", brincou Ivete. "Abafe o caso", respondeu Juliette.



A paraibana também foi alvo de críticas dentro da casa, mas se tornou a favorita pelo público. Em seguida, Ivete diz que vê a história do baiano se construir da mesma forma. "Aquela casa deixa a pessoa doida, né? E a bichinha segurou uma peteca... E eu vejo a história de Davi se construir assim. Gente de bem, trabalhador", exaltou o jovem.

E esse momento?



O carinho da veveta com o nosso Davi!



Agradecemos imensamente pelo apoio rainha @ivetesangalo 💙 pic.twitter.com/r0zXQqIE2P — Davi Brito 🚗 (@davibritof) February 17, 2024

"Ele tem 20 anos? 21? O bicho é miserável, tem a cabeça boa, e o povo tá descendo a madeira no menino lá. A minha torcida é declarada para o Davi. Nunca falei isso, mas vou falar, porque eu não estou aguentando. Estão apertando a mente do menino porque o menino é inteligente, articulado", continuou.



"Davizão aqui em Salvador é fechamento. Com Cajazeiras (cidade natal do brother) não se brinca!", afirmou Ivete. Após declarar apoio ao brother, a cantora foi aplaudida por uma multidão de foliões. Nas redes, os fãs comentaram: "Acabou! Ivete acabou de macetar a concorrência", brincou uma. "Se a rainha falou, está falado", disse outro.