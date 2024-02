Dilson Silva/AgNews Ivete Sangalo volta a animar foliões

Nada como um dia após o outro! Após enfrentar problemas no seu trio elétrico e até citar despedida do bloco , Ivete Sangalo voltou com tudo para animar os foliões no circuito Barra/Ondina no Carnaval de Salvador, na tarde desta terça-feira (13).



"Recebi muitas mensagens de carinho. A palavra 'desistir' não existe no meu dicionário. Não sei nem conjugar este verbo", declarou Veveta para a multidão.

Para comandar o bloco, a artista surgiu radiante com um look todo colorido: rosa, azul e amarelo, repleto de plumas, assim como pede o Carnaval.





Perrengues no Carnaval

Na noite da última segunda-feira (12), Ivete caiu no choro no desfile de carnaval de Salvador. Um tubo de gás carbônico explodiu durante a apresentação e deixou duas pessoas feridas em cima do trio elétrico da artista.

Com lágrimas no rosto, Ivete revelou a possibilidade de não desfilar no bloco Coruja. A parceria dela com o grupo no carnaval de Salvador já dura 22 anos.

Dilson Silva/Twitter Ivete chora após explosão em bloco

"Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai repensar sobre isso. Será que é a nossa despedida do bloco Coruja? Será que a gente não tem que repensar isso? A gente tem que pensar por causa de vocês", disse ela, ressaltou que estava triste com a situação, mas que não queria sentir mais a angústia.



"Eu não sou uma cantora de trio e que se f*** todo mundo. Eu não quero isso. Isso não está me fazendo bem. Eu quero que vocês tenham uma experiência linda e nós temos. Ontem nós saímos e foi tudo maravilhoso. Hoje aconteceram coisas e vão acontecer, mas eu não quero essa angústia", afirmou Ivete.