Michel é o novo Anjo da semana do BBB 24. Além de ficar imune e ganhar um carro 0km ao fim da Prova deste sábado (17), o brother ainda vai poder emparedar uma pessoa na próxima formação de Paredão, neste domingo (18). A dinâmica havia sido anunciada para o público na última quinta (15).





Todos os confinados, com exceção da Líder Raquele, participaram da Prova do Anjo. Na primeira etapa, os participantes jogaram em dupla: enquanto um indicava o caminho por comando de voz, o outro deveria percorrer um labirinto e buscar cartelas com letras para, no final, formar uma palavra.





Vencia a dupla que cumprisse a etapa mais rápido e quem fez o menor tempo foram Michel e Giovanna, que seguiram para disputar a segunda etapa.

Conforme as regras, o brother que achasse a chave correta seria o Anjo da semana e ainda levaria um carro 0km. Quem levou a melhor foi Michel, que vibrou e brincou: "Como vou pagar o IPVA disso?"

Para o Castigo do Monstro, o Anjo Michel escolheu Alane e Beatriz, que foram transformadas em "biscoitos mágicos".

