Reprodução/Globo Beatriz e Alane se desentendem





Climão! Beatriz e Alane tiveram um breve desentendimento enquanto se arrumavam para o Castigo do Monstro. As sisters foram escolhidas pelo Anjo Michel, neste sábado (17), após o brother ganhar a prova .

No Quarto Fada, a bailarina se mostrou incomodada quando viu a vendedora tentando fazer uma maquiagem parecida com a sua. "Vai fazer igual? Não tem graça assim! Tu tem que criar o teu. Tu não quer criar uma tua e eu crio a minha?", disse Alane.

alane no auge dos seus 13 anos ficou chateada porque a beatriz quis fazer uma maquiagem igual a dela kkkkkkkkkkkkk #BBB24 pic.twitter.com/fBtteEWMrC — matheus (@whomath) February 17, 2024





Bia, então, mudou alguns detalhes para não ficar parecido com o da amiga. Enquanto Deniziane ajudava a maquiar Beatriz, a vendedora caiu no choro. As amigas questionam o motivo. "Foi por causa do coração?", pergunta Alane. "Tá de TPM?" diz Leidy Elin. A sister responde que "não" e brothers caíram na risada.

Alane, então, insistiu para saber o motivo das lágrimas. "Amiga, porque você está chorando? Eu falei para não fazer igual só de brincadeira. Na minha cabeça agora as pessoas vão achar que eu sou uma péssima amiga". "É coisa minha, a prova mexeu muito comigo", disse Beatriz.

Após cumprirem o Castigo do Monstro, as duas tiveram uma conversa sobre o que tinha acontecido no quarto. "Você ficou chateada com alguma coisa que eu falei?", pergunta a bailarina. A vendedora responde: "Não, eu sei, é que lá fora eu sou muito apegada as pessoas, sabe? E aí, eu gosto de fazer essas coisas, mas incomoda, eu vou parar."





"Não incomoda, eu estava brincando, entendeu? Eu não queria que ficasse um clima ruim entre a gente porque nós duas queríamos muito esse Monstro", disse a paraense. "Eu sei, Alane, mas acho que você não estava brincando", afirma a vendedora. Alane explica: "Eu estava brincando, mas falando assim...Brincando no geral."



"Até eu vi verdade...Mas assim, é um problema meu, eu tenho que saber lidar" , analisou Beatriz. "Eu gosto muito de ti, então eu não quero, nunca, te causar nenhum tipo de sentimento ruim, de choro, de tristeza porque a gente sabe que isso aqui já é uma pressão muito grande e ainda mais ficar chorando, me deixa mal", diz Alane.

"Eu não quero que você chore também porque quando você chora me deixa muito mal, de verdade. Eu amo você, está sendo um presente estar aqui no biscoito...", explicou Bia. Alane ainda enfatizou para a sister: "Se você quiser fazer, eu não vou ficar chateada. Se você quiser fazer igual, de verdade mesmo."