Reprodução/Instagram e Globo ‘Marquezine do Pará': Rodriguinho debocha de Alane no ‘BBB 24’





Nesta quinta-feira (15), durante conversa com Fernanda e Pitel, o cantor revelou que escutou Alane dizer que fez uma mudança no visual depois de muitas pessoas a compararem com a atriz Bruna Marquezine. ‘Ah, meu Deus do céu’, disse o cantor em tom de deboche. Ele comentou que a sister é bonita, mas que não acha ela parecida em nada com Marquezine. ‘Será que eu sou muito chato’, questionou Rodriguinho sobre sua opinião.





Rodriguinho sobre Alane: Acho ela muito bonita, mas não acho ela nada a ver com Bruna Marquezine



pic.twitter.com/NPXLYT6wrF — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 15, 2024





Ainda no bate-papo, Fernanda disse que Alane estava fazendo drama. ‘Que droga parecer com a Bruna Marquezine’, brincou Pitel.





No vídeo de apresentação de Alane para o reality, a participante já havia comentado que as pessoas falavam sobre a sua semelhança com a atriz. ‘Marquezine do Pará’, contou ela.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: