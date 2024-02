Reprodução/Globo 'BBB 24': Buda comenta sobre veto da prova do líder: ‘Davi e Fernanda’





Nesta quinta-feira (15), Lucas Henrique, o ‘Buda’, comentou com Leidy Elin sobre as opções de veto para a prova do líder. O capoeirista e professor de educação física revelou para a sister que Davi e Fernanda serão vetados por ele, caso tenha o poder do veto. Isso porque Buda acredita que os dois podem indicá-lo direto para o paredão. Os brothers conversavam sobre a disputa de hoje no quarto fada: ‘Depende muito da prova também’, disse Lucas Henrique.









Lucas disse que vetaria Davi e Fernanda da Prova do Líder, pois o indicariam direto para o paredão. #BBB24 pic.twitter.com/9plGIY4qZi — Dantas (@Dantinhas) February 15, 2024





No bate-papo, o líder da semana também perguntou para Leidy Elin quem mais na casa poderia indicá-lo direto para o paredão. ‘Isabelle’, respondeu a trancista. Buda, porém, revelou não saber se quer vetar a sister da prova de hoje à noite.





