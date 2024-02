Reprodução/Globoplay BBB 24: Deniziane faz Matteus chorar ao terminar romance; vídeo

Fim! A siter Deniziane chamou Matteus nesta quinta-feira (15) para por um ponto final no romance. Os participantes do "BBB 24" refletiram a relação e decidiram seguir o jogo separados.

Nesta tarde, Deniziane foi sincera com Matteus ao revelar estar descontente com o relacionamento amoroso. A sister justificou dizendo que se sentia pressionada e não conseguia retribuir o mesmo nível de entrega para a relação.

"Eu estava pensando em não ser um casal aqui dentro. Eu gosto muito de você Matteus, você é um cara perfeito. Só que eu acho que aqui, eu tô nessa cobrança interna o tempo todo, aí não consigo ser eu. E como eu tô nessa preocupação, eu não consigo ser eu no dia a dia. Tô mais pensativa, não tô conseguindo me entregar, daí fico dividida. Não é com você, é porque eu tenho essa preocupação. Se eu tô aqui, fico pensando em como você tá. E não que isso vá mudar, porque a gente já criou uma relação, mas vai tirar esse peso, de estar 100% com você", desabafou a participante.

Eita! Fim do relacionamento? 👀Deniziane e Matteus conversam sobre a relação, na área externa: "Eu queria tentar não ser um casal aqui dentro"🔥 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/LSNwxd6bpG — Big Brother Brasil (@bbb) February 15, 2024

Emocionado, Matteus disse entender o sentimento de Deniziane e disse que irá preferir não mais dormir com a amada.

"Eu gosto muito de ti, não vou negar. Te peço desculpas, você me entende? Eu cheguei aqui com o intuito de também não ficar com ninguém, mas aconteceu", respondeu o engenheiro.

Após a decisão, Matteus disse ter ficado feliz pela sinceridade. "Vai doer hoje, mas daqui a pouco estou ali rindo, vivendo. Não vou deixar de ser amigo, da minha parte não muda nada", enfatizou.

Se o Matteus tiver um pingo de amor próprio, não vai chegar nem perto da Deniziane aqui fora. #bbb24 pic.twitter.com/VUPY86eRuk — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 15, 2024