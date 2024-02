Reprodução/Globo BBB 24: Rodriguinho questiona amizade de Mumuzinho: 'Vai fingir que não existo?'

Nesta quinta-feira (15), Rodriguinho revelou o seu desejo de ver Mumuzinho se apresentando no BBB 24.

O brother conversou com Fernanda sobre a amizade de longa data com o cantor e afirmou que ele "tem que vir" para fazer um show no reality. "Só falta o Mumu vir aqui fazer show, né?", comentou ele.

A sister concordou e pontuou que as músicas do artista sempre estão presentes nas festas.

"Ele tem que vir. Será que ele vai olhar para minha cara e fingir que eu não existo igual o...", comentou ele se referindo a Thiaguinho.

Durante o Carnaval, Mumuzinho passou por um momento complicado durante o seu show ao ser vaiado ao defender Rodriguinho no BBB 24 .

O pagodeiro acalmou o público e explicou porque defende o brother, que vem sendo criticado pela postura no reality.

"A gente tem que conversar e mostrar a verdade para o amigo. É isso! Mas mesmo assim, muita gente, às vezes, também esquece disso. O amigo também erra, entendeu? E aí o amigo tem que chegar e falar: 'Mano, isso aí não é legal não'. É isso", disse ele.

