Mumuzinho é vaiado em show após defender Rodriguinho no BBB 24

Mumuzinho passou por um momento complicado durante o seu show na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O cantor foi vaiado ao defender Rodriguinho no BBB 24.

Antes de cantar alguns sucessos do amigo de longa data, o artista foi surpreendido com os gritos em desaprovação do público.





O pagodeiro acalmou o público e explicou porque defende o brother, que vem sendo criticado pela postura no reality.

"A gente tem que conversar e mostrar a verdade para o amigo. É isso! Mas mesmo assim, muita gente, às vezes, também esquece disso. O amigo também erra, entendeu? E aí o amigo tem que chegar e falar: 'Mano, isso aí não é legal não'. É isso", disse ele.

Mumuzinho ainda completou antes de seguir o show. "Então, quem curte as músicas do Rodriguinho levanta a mão".

