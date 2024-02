Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa reclama de brother para Yasmin: ‘Não foi legal’

Durante a festa na madrugada desta quinta-feira (15), Wanessa Camargo reclamou de MC Bin Laden com Yasmin Brunet. Para a cantora, o funkeiro “levou uma situação para um "lado que não era para levar". "Seus alvos são quem? Davi, Fernanda, Bin e Giovanna?", questiona Yasmin e a artista confirma o palpite.

"Porque as outras eu não consigo", justifica. "Não é que não consegue. Não tem motivo", responde a carioca. Depois, Wanessa começa a falar sobre o MC. "Ele levou para um lado que não era para levar. Ele não foi legal comigo, independente das dores dele, Bin não foi legal comigo, ele levou para um lugar que é perigoso aqui", afirma. A modelo comenta que já passou pelo mesmo.

"E ele sabe, porque tocou e eu falei depois. A Leidy que falou isso, acho. Eu falei: já tocou demais, toca festa toca. [...] Não foi uma ofensa". "Não que eu não goste disso, mas não sinto falta e eu posso me expressar", continua Wanessa.

Em seguida, a filha de Zezé di Camargo muda de assunto para o Davi. "Que as coisas do Davi ficaram para trás, ele melhorou, não tem o que falar. Tipo ok, não fez mais de novo", diz. "Você vai dar a pulseira por dar, mas seu alvo não vai ser ele", responde Yasmin.

Wanessa agora tem Bin Laden como alvo: “as coisas do Davi ficaram pra trás, ele melhorou e eu não tenho mais o que falar”



HAHAHAHAHAH não era Davi futebol clube até ele sair do programa? Não sustenta 1 B.O essa daqui 🗣️🗣️ #bbb24 pic.twitter.com/pvqU1Ma3x1 — Ka (@kacomentx) February 15, 2024