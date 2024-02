Reprodução/Globo BBB 24: equipe de Fernanda tem demissão após acusação contra Davi

Uma declaração polêmica de Fernanda no BBB 24 deu o que falar nas redes sociais na última quarta-feira (14) por sugerir um suposto assédio. A sister relembrou uma cena com Davi na primeira semana do reality , porém um vídeo resultou em demissão de um funcionário dela.

Tudo começou quando Fernanda conversou com Rodriguinho sobre os primeiros dias de confinamento onde o baiano teria "dado um tapa" em seu bumbum enquanto eles se cumprimentavam. Ainda na cena, ela contava que o ocorrido foi sem querer.





"Na primeira semana que ele chegou, no primeiro ou segundo dia, sei lá, fui dar bom dia e ele me deu um tapa na bunda. E aí ele disse que foi sem querer. Depois daquilo nunca mais cheguei perto dele", disse ela no quarto Gnomo.

Um administrador da equipe da sister acabou compartilhando o vídeo com um corte sugestivo, onde não exibia a afirmação de que a situação foi sem querer e que não houve assédio.

Com o momento viralizando nas redes sociais, as equipes de Davi e Fernanda se pronunciaram. "Reforçamos nossa posição acerca da postura íntegra que Davi vem demonstrando até o presente momento com os participantes do programa e alertamos da gravidade que tais levantamentos possuem", afirmaram os funcionários do brother.

Fala, galera! Mais cedo na casa, surgiu um assunto de extrema seriedade envolvendo o nome do Davi.

Em conversa com Rodriguinho no Quarto Gnomos, Fernanda citou uma suposta situação com Davi, onde o mesmo teria cometido um ato indevido com ela, apalpando seu corpo. (1/3) — Davi Brito 🚗 (@davibritof) February 15, 2024





Já os administradores da sister anunciaram a demissão. "Não sabemos com qual intenção o vídeo cortado foi postado, abrindo margem para um contexto inexistente. Logo que identificamos a origem do corte, que veio de uma pessoa de dentro da equipe, desligamos ela", declararam.

Pessoal, gostaríamos de esclarecer alguns pontos sobre o vídeo que circula na timeline há algumas horas:



Não sabemos com qual intenção o vídeo cortado foi postado, abrindo margem para um contexto inexistente. Logo que identificamos a origem do corte, que veio de uma pessoa de… — Fernanda Bande 🐆 (@nandabande) February 15, 2024





