Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi justifica ranço de brothers: ‘A ferida continua marcada em mim’

Durante a festa desta quarta-feira (13), Davi desabafou com Isabelle, relembrando algumas situações em que Rodriguinho e Yasmin o magoaram.

"A Yasmin já votou em você por causa de mim. Ela colocou você a risco de você sair da casa por causa de mim. Ela não teve consideração por você em momento nenhum. Hoje, você pode olhar para ela com um olhar diferente, mas eu já não enxergo mais ela com o olhar que você enxerga. Se ela já apunhalou você pelas costas uma vez, a ferida continua marcada em mim, porque quem apanhou fui eu e quem está sentindo sou eu. Por mais que a pessoa esqueça que ela bateu em mim, eu nunca vou esquecer, porque eu que apanhei", afirmou o motorista de aplicativo.

A sister fala sobre perdão com Davi, e ele rebate que até pode perdoar, mas não consegue esquecer o que já fizeram com ele. “Por mais que ela tente ser boa comigo novamente, eu sei que a qualquer momento ela pode se tornar aquela pessoa que ela já foi comigo, mais uma vez. Esse sou eu e eu tenho meus olhos muito abertos sobre isso. Você, por ser seu lado humano, coração, você não enxerga dessa maneira", continuou, ainda se referindo a Yasmin.

"Pessoas que me feriram, as marcas continuam em mim. Eu perdoo, sim, converso, brinco. Tenho meu lado humano com as pessoas, mas o que elas fizeram comigo, as marcas continuam [...] Mesmo que elas tentem conversar, brincar, estar perto...Não vai mudar o que elas já fizeram comigo", ressaltou o baiano.

"Amigo não dá pra ser de quem já te feriu", concordou cunhã. Depois, Davi menciona Rodriguinho: "Não vou mudar minha concepção que eu tenho por ele, por ele vir falar comigo ou por eu cortar o cabelo dele hoje". "Mas fala normal. Amigo não vai ser, mas fala normal", opinou Isabelle. "Não vou destratar, mas é jogo", concluiu o brother.