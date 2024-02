Reprodução TV Globo - 14.2.2024 Marcus no 'Mais Você'

Após ter sido eliminado do "Big Brother Brasil 2024", Marcus Vinicius foi ao "Mais Você" nesta quarta-feira (14). O competidor analisou as constantes represálias sofridas por Davi dentro do confinamento e apontou que Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, ambas do grupo Camarote, tinham uma obsessão com o baiano.







"Como uma pessoa que se inscreveu várias vezes no 'Big Brother Brasil' e é fã de reality show, eu tenho a consciência de que, quando dois amigos vão juntos ao paredão, a terceira pessoa já está em desvantagem, especialmente com o Davi sendo favorito", iniciou ele, que prosseguiu falando do comportamento de Yasmin e Wanessa.





Segundo Marcus, as sisters apresentavam uma conduta obsessiva em relação às ações do baiano no "BBB 24". "O povo está muito em cima do Davi, tudo é Davi, Davi, Davi. Não sei que obsessão é essa".





O ex-BBB ainda relembrou que, durante uma das festas da competição, abordou Camargo e Brunet para reprovar a insistência delas em falarem sobre Davi o tempo inteiro. "Em uma festa não aguentei e soltei para cima de Yasmin e Wanessa e falei: 'Ó, está virando obsessão, gente. Para com isso, está ficando feio'", declarou.

Confira na íntegra:

Marcus: "O povo tá muito em cima do Davi. Não sei que obsessão é essa. Tá ficando feio já!" #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/Y9bhqelTt3 — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 14, 2024





