Nesta quarta-feira (14), Davi chamou Isabelle para conversar sobre o jogo após os dois voltarem do paredão do BBB 24, que eliminou Marcus. O brother fez um alerta para a aliada e pediu para ela tomar cuidado com os outros participantes.

De acordo com o baiano, os colegas de confinamento vão tentar se aproximar por acharem que a dupla está forte entre o público.





"Isso aqui é um jogo. Nesse momento, a gente está sendo bem-visto. Mas a gente já foi mal visto. E tem gente que vai querer se aproximar. A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas", disse ele.

Davi ressaltou que a sister voltou de três berlindas. "As pessoas vão querer ficar perto das pessoas que acham que podem se sobressair. Abre o olho, fica de olho aberto! Tu foi 3 vezes para o Paredão, muita gente falou que você ia sair. Agora acham que você está forte lá fora".

O brother ainda apontou o nome de Michel, Lucas, Wanessa e Yasmin Brunet como participantes que Isabelle deve ficar de olho.

A manauara afirmou que entendi a preocupação de Davi, mas não vai deixar de se aproximar dos colegas de confinamento.

