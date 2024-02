Reprodução/Globoplay Alane faz brincadeira e assusta Davi com barata falsa no 'BBB 24'





Nesta quarta-feira (14), a casa do BBB foi ‘invadida’ por baratas falsas, uma delas foi deixada na cama de Davi Brito, que possui fobia do inseto. A sister Alane resolveu fazer uma brincadeira com o baiano, jogando uma das baratas de mentira nele. Assustado, o motorista de aplicativo explicou para Alane que desde criança possui pavor e o medo do bicho e pediu para a bailarina não brincar assim com ele. ‘Não brinca assim não, estou falando sério, se eu te empurrasse ali eu ia estar todo na minha razão, eu tenho medo de barata, você jogou a barata em cima de mim, eu tenho medo, tenho pavor, véi, tenho medo real. É sério mesmo’, disse Davi.













Depois disso, o brother pediu para que Isabelle fosse com ele ao quarto Magia e conferisse se tinham outras baratas falsas por lá. A produção também pediu para que Alane devolvesse as baratas de mentira na dispensa, que em seguida se desculpou com Davi: ‘Me desculpa, não sabia desse seu medo, era brincadeira’, justificou Alane.