Reprodução / TV Globo BBB 24: Rodriguinho critica jogo de Wanessa e Yasmin: ‘Pouca ação’

Rodriguinho, Giovanna, Pitel, Michel e Raquele conversavam na academia após a eliminação de Marcos Vinicius na última terça-feira (13). O grupo ponderava se outros participantes também sairiam na mesma berlinda que o comissário.

"Será que Wanessa, no lugar do Marcus, sairia para a cunhã [Isabelle] e pro Davi?", questiona Michel. "Não sei. Não sei se o jogo dela é tão legal lá fora. É um jogo que não acontece nada, é um jogo de conversa, falação", critica Rodriguinho.

"Talvez ela chegue longe. Na final, não. Mas só por ser Wanessa Camargo", diz Pitel. Rodriguinho discorda e afirma: "Eu acho que se a Yasmin fosse, ela sairia". "Eu penso no que contribui para o jogo. Ela é legal, eu gosto delas, adoro as duas. Mas o que contribui para o jogo? É muita conversação e pouca ação", avalia o cantor.

"Na verdade, eu nem sei se ela pensa com a própria cabeça", opina Giovanna. "A Yasmin, não. Ela é muito a Wanessa", concorda Rodriguinho. "É o mentor Lucas com as alunas Yasmin e Wanessa", comenta a nutricionista.