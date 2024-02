Reprodução/Globoplay - 13.02.2024 Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do BBB 24

undefined undefined undefined





Marcus Vinicius foi o oitavo eliminado do BBB 24. O comissário de voo deixou o programa com 84,86% dos votos para sair. A participante menos votada foi Isabelle, que recebeu 3,07% dos votos. Na segunda colocação, ficou Davi, com 12,07%.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt emocionou os participantes ao comentar sobre a trajetória do brother dentro da casa. O apresentador também reforçou que Marcus não errou durante o programa e descreveu a saída do paraense um grande "e se", reforçado pelo episódio em que o brother ajudou Lucas a vencer a liderança da semana.





"Você não se escondeu, isso de jeito nenhum. Pelo contrário, você é uma pessoa com uma história tão bacana, que tem um coração tão bom. Tinha tudo para ir longe no BBB. E vendo você sair agora, todo mundo vai se perguntar: e se você não tivesse entregado aquela caixa?"

Nas redes sociais, internautas elogiaram o comissário de bordo e também se revoltaram com a saída dele do reality show.

“‘E se você não tivesse entregado aquela caixa?’ com uma simples pergunta, o Tadeu aluga um triplex na cabeça do povo e joga o peso da eliminação do Marcus Vinicius todo nas costas de Lucas Buda”, comentou um. “Marcus sendo eliminado deixando Raquele, Michel, Lucas e Giovanna, as piores plantas da história do BBB, ainda dentro da casa. Esse paredão foi um fiasco, perdemos demais”, lamentou outro. “Marcus Vinicius , que tristeza a gente te perder tão cedo assim, no jogo. Sucesso aqui fora”, desejou mais um.

Marcus sendo eliminado deixando Raquele, Michel, Lucas e Giovanna, as piores plantas da história do BBB, ainda dentro da casa



Esse paredão foi um fiasco, perdemos demais #bbb24 #paredaobbb os Plantagonistas mas o Davi Fanfic BBB Marcus Vinicius Isabelle o Tadeu pic.twitter.com/0gHDMBryy7 — filipe (@filipedss99) February 14, 2024









eu não acredito que perdemos o marcus vinicius enquanto esses aqui ainda estão na casa #bbb24 pic.twitter.com/NZbaZ5XNA7 — cris dias (@crisayonara) February 14, 2024









O discurso de Tadeu também foi elogiado. "Discurso excelente e completo do Tadeu da eliminação do Marcus", disse um. "Tadeu foi impecável", elogiou outro.

Discurso excelente e completo do Tadeu da eliminação do Marcus. #BBB24 pic.twitter.com/6KEybEX76N — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 14, 2024





Leidy Elin e Beatriz, grandes aliadas de Marcus no programa, ficaram muito emocionadas com sua saída. Quando o brother deixou a casa, Leidy precisou ser consolada e chorou bastante.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: