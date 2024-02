Reprodução/Globoplay - 13.02.2024 Noite de Sincerão é marcada por discussão e climão no BBB 24





A noite de Sincerão foi marcara por embates no BBB 24. Nesta segunda-feira (12), Davi, Isabelle e Marcus Vinicius, o Líder Lucas Henrique e o Anjo Michel estiveram livres para falar o que quiserem sobre algum dos demais participantes, dentro do tempo de 1 minuto cada.

Davi escolheu Michel e desabafou sobre as atitudes do colega de confinamento. "Acho que você tem que começar a tomar conta da sua vida. Acho que você olha demais para o meu jogo aqui dentro da casa. Você é um cara que não toma conta do seu jogo, tem uma trave no seu olho. (...) Você é muito juiz aqui dentro da casa, gosta de apontar os defeitos dos outros e não enxerga os seus defeitos. Isso faz de você um péssimo jogador aqui dentro", disse ele, que ainda afirmou que o professor de Geografia não protegeu Isabelle quando pôde, mas falou sobre o motorista de aplicativo não ter ajudado a dançarina.





A próxima a se posicionar foi Isabelle, que escolheu Lucas Henrique. “Você chegou comigo e conversou para ficar tranquila: 'Não vou colocar você'. Aí falei: 'Mas e se sobrar uma pessoa?'. Não sei nem por que falei aquilo aquele momento e você disse que não ia sobrar uma pessoa, dando a entender que eu seria a última pessoa a ser indicada", disse. "Você teria outras opções, mas é o seu jogo. Não tenho nada a ver com isso, porém você abriu naquele dia que não me indicaria. Depois teve a oportunidade de salvar", finalizou.





Marcus resolveu abrir o jogo com Michel e opinou sobre o jogo do brother. "Nunca votei em você, priorizei uma coisa que é maior que nós aqui, a nossa representatividade como os únicos caras gays na casa. (...) Você não tem motivos para votar em mim, utilizou de motivos rasos, baseados em outras pessoas. Você está criando coisas com muita necessidade de aparecer no jogo porque, no fundo, sabe que Michel e companhia, vulgo Puxadinho, são uma samambaia", disse o brother.

"Eu posso sair amanhã, mas saio sabendo que construí minha própria história. Crie motivos antes de se vender por uma pulseira de VIP e três jujubas do Quarto do Líder", acrescentou ele.

Michel, no entanto, escolheu MC Bin Laden: "Nesse momento, estou tirando meu coração de jogo e indo mais pela razão, tudo que vi. O voto no Marcus veio por estratégia de jogo exatamente por ter votos no meu Puxadinho, já que você tanto fala, que é na Raquele e Giovanna. (...) Quando a gente foi conversando, por estratégia de jogo, o Bin Laden falou que iria no Marcus também. Ele não foi no Marcus. O que mais me incomodou foi a postura do Bin Laden, que não esperava, e sempre avisei ele sobre esse jogo de estar aqui e ali", disse o brother.

Lucas Henrique, por fim, escolheu Davi. "Você sempre se posicionou como um jogador forte e já te falei isso, jogador forte não se faz com palavras, se faz com atitudes. Toda vez que você foi confrontado, perguntado, sobre uma situação que estava envolvido, você tinha uma falta de memória seletiva. Você só esquecia coisas que poderiam te comprometer. Então, eu não acredito nisso".



Climão entre Marcus e Raquele



O clima de tensão não ficou só na dinâmica. Depois do Sincerão, Raquele foi tirar satisfação com Marcus Vinicius e revelou que não gostou de ser definida como "samambaia" por ele durante a dinâmica. A conversa evoluiu para uma discussão repleta de gritos e lágrimas e empolgou o público. Nas redes sociais, os fãs comemoraram a primeira discussão de Raquele no jogo.

Davi x Lucas



Lucas Henrique e Davi também conversaram após o Sincerão. Durante a dinâmica, o Líder colocou o brother como alvo e que o baiano "não se lembrava" de muitas situações. Eles tentam se acertar.

No papo, Lucas citou a treta do Camarote, fala que Davi conversou sobre ser aliado de Deniziane e grupo "Puxadinho" ao mesmo tempo, mas que o brother dizia não se lembrar das situações. O motorista por aplicativo tenta se explicar.

"Quando você fala assim que eu 'não lembro', a única coisa que eu me recordo que eu falei que não me recordava foi a coisa de ter falado que o Camarote não merece ganhar o Big Brother", diz Davi.

"As outras coisas, referente à questão da Ane, realmente houve essa conversa. Mas, tipo assim, não entendo porque teve essa conversa no almoço do Anjo entre vocês", diz o baiano. Ele explica: "Acho que foi bem depois da questão do Puxadinho".

"Tudo bem, mas eu te perguntei se tinha rolado, você falou que não", diz Lucas Henrique.

Davi afirma que não falou sobre se aliar com Quarto Fada na mesma época em que tentou se articular com outros brothers. "As datas e os dias, a gente confunde, isso é normal. Mas, tipo assim, essa conversa que eu tive com ela tem poucos dias", aponta ele.

O brother recorda o papo com Deniziane: "'Vejo que vocês são uma equipe, mas vejo que são pessoas que têm um coração bom, me sinto bem em estar com vocês'. Mas não foi de querer jogar com eles, porque eles não jogam juntos".

"Olha a riqueza de detalhes com a qual você falou agora. Você lembrava, então, disso", aponta Lucas.

Minutos depois, Lucas promete que não seguirá votando frequentemente em Davi. "Admiro sua trajetória, seu jogo... Você foi um cara bacana para o programa. Só que é isso, a gente tá em lugares diferentes do jogo".

