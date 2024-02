Reprodução / TV Globo BBB 24: Alane avisa Davi após eliminação: "Todo mundo vai querer ser teu amigo”

Após a eliminação de Marcus Vinicius na última terça-feira (13), diversos brothers analisaram o que o resultado do Paredão significa para o jogo. No quarto Fada, Matteus, Alane, Bia e Deniziane conversaram com Davi.

"Tu te cuida, porque o pessoal vai chegar em ti. Chegar para se aproximar”, disse Deniziane, alertando o baiano.

“Todo mundo vai querer ser teu amigo agora”, opinou Alane, que também já voltou de uma berlinda.

Apesar dos avisos dos brothers, o motorista de aplicativo negou que vai mudar o modo de jogar: "Não vai, não. Quem é alvo, é alvo. E quem não é, vai ser. Deixa o jogo rolar... Não quero maltratar ninguém, como vocês não me maltrataram".

"Só estou te falando, não quero interferir no seu jogo. Só dizendo para você se cuidar como pessoa em si", ressaltou o gaúcho.

🗣 Alane: “Todo mundo vai querer ser teu amigo agora” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/4nv3OV7Xtx — Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2024