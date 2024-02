Reprodução/Instagram Leidy Elin acredita que Bin Laden pode estar se sentindo perseguido pela casa

Em conversa com Marcus Vinicius e Yasmin Brunet na cozinha, Leidy Elin comenta sobre a situação de MC Bin Laden no BBB 24. Desde que o funkeiro declarou seu voto em Wanessa, durante a votação do último domingo (11), os olhares dos confinados mudaram em relação ao funkeiro, que já era taxado como “fofoqueiro” pela casa.

“Ele tá se sentindo perseguido", especulou Leidy Elin. "Mas gente, ele buscou isso", comentou Yasmin. "Pois é, né? Como é que defende?", completou Marcus Vinicius.

Yasmin então questiona aos colegas de confinamento se eles acreditam que Bin pode estar na mira para o próximo Paredão. "Acho, uma probabilidade bem grande", responde o comissário de voo.

"Acho que o próximo [Paredão] vai ser das pessoas que não foram, refletiu Leidy Elin.

Reprodução/Instagram Funkeiro desabafa com Giovanna sobre fofocas sobre ele e Lucas Henrique

Mais cedo, em conversa com Giovanna, MC Bin Laden desabafou sobre o comportamento dos colegas de elenco, que repercutiram na última madrugada que ele teria dito que Lucas poderia não indicar Davi ao paredão, assim como sugeriu o mesmo para Deniziane, Fernanda e Isabelle.

"O Lucas falou aquele bagulho da Ane [Deniziane]. Ele falou que ele não votaria nela, entendeu? Aqui, você fala alguma coisa ou é mal interpretado ou é adicionado algumas coisas ou falando outra. Nunca é dito como você falou", comenta Bin.

"Esse jogo aqui... o povo fala demais e faz de menos", disse Giovanna.

"Aqui, você não pode falar para a pessoa sair ou falar vamos conversar ali. Aí, quando você fala na frente dos outros que você quer falar com tal pessoa, não sabe nem o que está sendo dito, o que foi conversado antes, já pega meio bonde andando e já tira suas conclusões", concluiu o funkeiro.