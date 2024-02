Reprodução/Globoplay Pela primeira vez, Michel e Raquele ganham destaque em barracos do BBB 24

A madrugada desta terça-feira (13) no Big brother Brasil 24 repercutiu os ocorridos do último Sincerão — ou “Sincerinho”, como foi chamado — que, mesmo reduzido devido aos desfiles de Carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro, deu muito pano para a manga e “regou as plantas” da casa.

Raquele não aceita ser chamada de "coadjuvante"

Reprodução/Globoplay BBB 24 - resumo madrugada 13/02/2024

Raquele já havia sido classificada como “a planta da casa” alguns sincerões atrás, mas desta vez a sister estava em alerta e, ao ser chamada de “coadjuvante” por Marcus Vinicius, ela se revoltou.

O agravante da vez, além de ser comparada ao jardim da casa, foi o fato de que Marcus afirmou que ela e Michel teriam “se vendido por comida”, ao serem chamados para o VIP pela então líder Fernanda.

"Já estou de saco cheio. Vocês vivem me 'sabonetando' nesse jogo", disse Raquele.

No entanto, após ouvir de Raquele que “vive sabonetando”, Marcus esquece a briga que puxou durante a dinâmica e faz as pazes com a sister que pede desculpas por ter se exaltado: “Não sou assim”, disse ela.

Em outro momento, em conversa com Michel, Raquele admite ter ficado magoada pelas falas do comissário de voo, que afirmou que a dupla “não é protagonista” dentro do BBB 24.

Outros embates

Reprodução/Globoplay BBB 24 - resumo madrugada 13/02/2024

Após desabafar com o professor de geografia, ao dizer que ele deveria “começar a cuidar da própria vida”, Davi e Michel conversaram sobre votos, lembrando as cobranças de Michel sobre Davi, após o mineiro ter votado em Isabelle na semana anterior e ter jogado a responsabilidade sobre o baiano.

No entanto, Michel que acredita ser um dos favoritos pelo público, virou as costas e deixou Davi falando sozinho. "Você não quer conversar? Não quer se posicionar referente a isso?", perguntou Davi, que foi ignorado.

Ao mesmo tempo, rolava a discussão entre Isabelle e Lucas Henrique. O líder da semana procurou a Cunhã para justificar o voto que a levou diretamente ao paredão — lembrando que foi como forma de desempate, mesmo que ela não tenha recebido nenhum voto pela casa.

Reprodução/Globoplay BBB 24 - resumo madrugada 13/02/2024

"Você vai ficar confortável (em votar) em mim sempre?", questionou Isabelle, lembrando que não foi o primeiro voto que recebeu do professor de capoeira.

Outro desentendimento de Lucas, com quem ele também teve uma conversa, foi Davi. Durante a dinâmica de segunda-feira (12), Lucas afirmou que o motorista de aplicativo tem “memória seletiva” e esse teria sido um dos motivos que o levaram a indicá-lo ao Paredão.

Após ouvir a defesa do emparedado, Lucas prometeu que não continuará votando em Davi com tanta frequência — as atitudes de Lucas durante a semana acenderam um alerta em outros participantes, como Fernanda e Rodriguinho.

As incoerências de Lucas e fofocas de Bin

Mais tarde, o capoeirista descobriu que os outros participantes já haviam descoberto que ele pensou em não indicar Davi ao Paredão, já que o baiano estava passando mal e com suspeita de dengue.

Em conversa com Wanessa Camargo, Lucas questionou se ela teria sido a responsável por espalhar a informação, o que a cantora negou. Mais tarde, no entanto, ele descobre, por Michel, que o “fofoqueiro” teria sido MC Bin Laden.

"Eu vou pular na piscina, cara. Não é possível", disse o líder sem acreditar. "Podem chamar ele de fofoqueiro, mas eu não ouvi isso aí não", disse Giovanna, saindo em defesa do funkeiro.

"Coitado, o Bin não faz por mal, não. É dele", continuou Rodriguinho, em outro momento.

Caiu no choro

Mesmo sem ter qualquer envolvimento com os acontecimentos do Sincerão, outro que teve seus momentos durante a madrugada foi Matteus. O Alegrete caiu no choro ao desabafar com Michel por ter sido escolhido para o Castigo do Monstro — a justificativa usada por Michel foi a proximidade que o gaúcho tem com Davi.

"Eu não vou pisar em ninguém porque eu quero me mostrar para o público", afirmou Matteus, que levou Michel às lágrimas.

Fernanda e Rodriguinho em alerta

Reprodução/Globoplay BBB 24 - resumo madrugada 13/02/2024

Em conversa na cozinha, Rodriguinho e Fernanda comentam sobre as atitudes de Lucas Henrique. Após distribuir as pulseiras de alvo para Davi, Deniziane, Fernanda e Isabelle, o líder prometeu para todas elas que não seriam indicadas por ele — lembrando que ele havia cogitado não indicar Davi.

“A Wanessa já ia entregando que eu seria a segunda opção [de Lucas], após o Davi”, disse Fernanda. “Se ele fez isso, ele vai se ferrar [...] Ele é a opção de voto de muita gente. Se ele fez isso, a máscara caiu", apontou o pagodeiro.

Davi alerta Isabelle

O motorista de aplicativo avisa a Isabelle para ficar atenta aos supostos aliados: "Tem gente que não é teu amigo", disse ele, se referindo a Michel. O mineiro havia dito ter votado em Isabelle “sem querer”, mas quando teve a oportunidade de salvá-la, preferiu dar a imunidade para Giovanna.

No jardim, Yasmin contou para Lucas, Leidy Elin e Marcus Vinicius que Michel está na mira de Alane, Beatriz e Deniziane.

E Wanessa começa a suspeitar de que ela pode estar sendo vista pelo público como uma das vilãs da edição. “Você está jogando com os seus valores, não é?”, questiona Deniziane.

“Você acha que alguma pessoa que foi vilã aqui achou que era a vilã lá fora?”, conclui a cantora, que também levanta a hipótese de ser planta.

Alane aponta que há uma grande distancia entre ser planta e vilã, já Beatriz confessa que considerava a cantora como uma planta no começo do jogo.