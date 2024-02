Reprodução/Instagram/Globo Zilu expõe mensagens de ódio a Wanessa Camargo

A mãe de Wanessa Camargo , Zilu Godoi, resolveu expor as mensagens de ódio e ameaças de morte que tem recebido envolvendo a filha, que está confinada no BBB 24. O comportamento da cantora no reality não está agradando boa parte do público devido suas falas em relação ao participante Davi .







"Que a Yasmin e a Wanessa tenham uma morte lenta e dolorosa", diz uma das mensagens. A empresária deixou claro que não vai deixar passar impune esses tipos de comentários.





"Todas essas mensagens estão sendo levadas às autoridades competentes, pois este tipo de comportamento não pode ser normalizado", avisou Zilu em post compartilhado no Instagram.

No texto, Zilu reconheceu os erros da filha, mas não admite receber esse comentários. "Um erro não justifica outros. Temos recebido inúmeras mensagens de ódio, incluindo ameaças de morte e comentários extremamente agressivos".

Leia o texto na íntegra:

"Como todos nós, Wanessa está em um processo contínuo de evolução e aprendizado.

No BBB, os participantes não possuem a clareza de perspectiva que temos aqui fora; emoções e pensamentos muitas vezes se tornam confusos e entrelaçados.

Quando sair, ela terá a oportunidade de refletir sobre suas ações e pedir desculpas por qualquer comportamento que reconheça como inadequado, além de se aprofundar em todos os temas sensíveis que estão sendo vivenciados.

No entanto, um erro não justifica outros. Temos recebido inúmeras mensagens de ódio, incluindo ameaças de morte e comentários extremamente agressivos.

Todas essas mensagens estão sendo levadas às autoridades competentes, pois este tipo de comportamento não pode ser normalizado.

Compreendemos que existem torcidas apaixonadas com opiniões divergentes, mas é essencial lembrar que o BBB é um jogo que envolve seres humanos, cada um com suas próprias histórias e suscetíveis a erros.

Precisamos de respeito mútuo, reconhecendo a complexidade de todos os envolvidos."