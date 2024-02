Reprodução / Instagram Zilu aceita ‘exigência’ dos netos: ‘O que uma avó não faz?’

Na manhã desta quinta-feira (8), Zilu Godói postou uma foto ao lado dos filhos de Camilla Camargo.

"Todos fashion! Vovó teve que colocar óculos", escreveu ela na legenda da foto onde usa óculos de sol com os netos.

"Joaquim e Júlia exigiram. O que uma vó não faz para agradar aos netos? Aqui matando a saudade. Como é bom estar com eles", finalizou.

Recentemente, a ex-esposa de Zezé di Camargo explicou que voltou ao Brasil para ficar com os filhos de Wanessa Camargo, fruto do relacionamento com Marcus Buaiz, enquanto ela estivesse no BBB 24. Zilu também contou que decidiu ficar mais tempo nos EUA para adiantar a gravação dos vídeos para seu canal do YouTube, já que o pai dos netos decidiu que gostaria de ficar mais tempo com eles.

