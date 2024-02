Reprodução/Globoplay Equipe de Beatriz pede respeito após fala de Fernanda sobre "botão" de vendedora

Em conversa com Pitel e Rodriguinho durante a madrugada desta segunda-feira (12) no BBB 24, Fernanda fez um comentário sobre Beatriz que repercutiu nas redes sociais, fazendo com que a equipe da vendedora se manifestasse pedindo respeito.

Refletindo sobre a discussão durante o Sincerão da última semana, a confeiteira revelou a resposta que gostaria de ter dado para Bia durante a dinâmica, na qual foi classificada pela sister como “jogo sujo”.

Na ocasião, Bia argumentou: "Se minha alegria te incomoda, tem dois caminhos: tem o botão, você pode ir na cozinha e pegar um copo d'água para ajudar a tomar e me engolir. Vai ter que me engolir!".

Ao relembrar a fala da adversária, a confeiteira disparou: "Quase falei para ela: 'querida, único botão que você tem que apertar é esse que tá no meio da suas pernas que você não sabe usar".

O comentário se deve ao fato de Beatriz ser virgem, e a equipe da vendedora usou as redes sociais para pedir respeito. “Esses tipos de comentários feitos por Fernanda em relação a Beatriz não são uma ocorrência isolada. O respeito é claramente algo que ela não conhece”, escreveu a equipe da vendedora no X.

Esses tipos de comentários feitos por Fernanda em relação a Beatriz não são uma ocorrência isolada. O respeito é claramente algo que ela não… pic.twitter.com/GiurbP5613 — Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) February 12, 2024