Resumo da madrugada de segunda-feira no BBB 24

A madrugada desta segunda-feira (12) foi marcada pelos acontecimentos da votação aberta, que levou ao paredão Davi, Marcus Vinicius e Isabelle, além de quase ter colocado na berlinda Fernanda, com 10 votos da casa, e Wanessa, que pela dinâmica estaria no paredão com apenas um voto, o de MC Bin Laden.

Marcus, após a prova do “Bate e Volta”, caiu no choro e foi consolado pelas amigas do Quarto Fadas, e Wanessa afirmou que ele voltará do paredão. O comissário de voo ainda se mostrou inconformado com os votos que recebeu de Michel e Raquele, criticando a justificativa da doceira, dizendo que ela “não quer assumir que foi comprada” (ao ser convidada para o Vip por Fernanda).





Não tem perdão

Wanessa não aceitou bem as consequências do voto que recebeu de Bin, que quase a colocou no paredão, sendo salva pelo líder Lucas Henrique. A cantora afirmou, em conversa com Lucas e Yasmin Brunet, que o funkeiro será o seu novo alvo na casa e que “Davi virou segundo lugar”.

"Para mim já foi. Eu dou duas conversas. É assim, no máximo. Já acabou", disse ela, declarando guerra ao Bin Laden, que já havia lhe dado a pulseira de alvo quando foi líder.

Outra que não está tranquila com o cantor, e promete deixar o clima desfavorável, é Pitel. Em conversa com Rodriguinho e Fernanda, a assistente social falou sobre a atitude do brother durante a votação, se recusando a votar em Marcus para proteger a “Loba”.

"Por mim, o voto da semana que vem é dele", afirmou Pitel, que se disse revoltada com a justificativa usada pelo brother durante a votação.

Em outro momento, Rodriguinho conversou com Bin Laden sobre a votação e deixou claro ao colega que ele está sozinho no jogo. Mais tarde, o funkeiro desabafou com Lucas (que salvou Wanessa) sobre sua relação com a cantora.

Bin se mostrou incomodado com o jogo da cantora, especialmente sobre sua perseguição com Davi. "Não me sinto confortável. Quando eu chego, ela troca o assunto. Quando eu me sento, ela sai fora", comentou o cantor.

A loba e as fadas

Fernanda está na mira de Alane, que ainda não superou as desavenças que teve com a modelo. A dançarina acredita que as tentativas de “apaziguar” os conflitos seja estratégia e acusa Fernanda de “jogo sujo”.

"Depois do que aconteceu no ‘Sincerão’, ela quer tirar o dela da reta", disse Beatriz, que também continua remoendo o ocorrido na semana passada.

Lucas, ainda em conversa com Wanessa e Yasmin na cozinha do Vip, diz que Fernanda dá motivos para ser odiada e também comenta sobre o desempenho de Giovanna, que recebeu a imunidade do “anjo” Michel. O professor de educação física diz que a sister “não se mexe” e Wanessa completa, dizendo que a nutricionista nunca chega para conversar e que está “apenas junto com a galera”.

O assunto dos três volta para Davi, e Wanessa opina, afirmando que o baiano não é planta, mas “ou deu muito certo ou deu muito errado”.

Na academia, Pitel fala a Rodriguinho e Fernanda sobre o jogo de Matteus: "Alegrete para mim é água de salsicha, chato, não gosto dele". E o pagodeiro chama beatriz de “café com leite”, acrescentando que “não dá para ter medo” da vendedora.

Papo de emparedados

Pela manhã, Davi e Marcus conversam sobre os acontecimentos. "Pra tu ver como é, às vezes tu volta de alguns [paredões], mas a configuração daquele paredão faz você sair. As pessoas com quem tu vai fazem a diferença”, reflete o comissário, dizendo que gosraria que fosse um paredão falso.

Marcus conta sobre a conversa com Wanessa, na qual disse que a perseguição a Davi “beira a obsessão”. Ele inda reflete sobre a dinâmica da noite: "Hoje eu vou falar, e como eu sei como eles são, se eu começar a falar antes, eles vão tudo querer começar a crescer na hora do Sincerão! Sabe como é que é, né? Então, eu vou esperar, já que eles querem tanto o Sincerão, vou esperar o Sincerão. Porque o Michel vai estar no Sincerão, porque é Anjo. Então vou começar no Sincerão e vou terminar até a terça-feira às 10 da noite! Não sou palhaço."

Por fim, Davi desabafa sobre a possibilidade de Isabelle deixar o reality: “Se ela sair, eu vou ficar muito triste. Não sou de chorar, não. Mas vou chorar pra caralh*!”

