Pesou o clima! MC Bin Laden e Marcus tiveram uma discussão no BBB 24 neste domingo (11). Na cozinha, o funkeiro tentou conversar com o comissário de voo, que revelou que não queria conversar com ele. Mesmo assim, o artista continuou a conversa e destacou que se incomoda com as “piadinhas” feitas pelo paraense.



"Perguntar um bagulho que eu tinha perguntado ali para o Buda. Quando tu solta umas piadinhas assim é na maldade ou na brincadeira?", questionou MC Bin Laden. "Depende da situação", explicou o comissário de voo.





O paraense, então, reforçou que não queria conversar naquele momento, mas o funkeiro continuou. "Sim, é porque tem umas piadas que, às vezes, são desconfortáveis. Então, assim, se você se incomoda que um dia você votou em mim e eu votei em você, e eu não soltei com piada. Eu nunca desrespeitei", disse. "Você quer conversar agora real?", rebateu Marcus Vinicius.







O funkeiro disse que eles poderiam sentar para conversar, e o comissário de voo respondeu: "Daqui a pouquinho. Não estou a fim de conversar neste momento que estou lavando louça". "Tudo bem, só que eu não estou confortável de estar no Quarto do Líder e você soltar piada para mim", disse o funkeiro.



"Eu não estava soltando piada para você. O dia que você sentar comigo e me chamar para conversar, a gente conversa", rebateu Marcus Vinicius.



O funkeiro falou do respeito entre os dois. "Mas tem que ter o respeito", disse ele. "O que é o respeito para você?", questionou Marcus Vinicius. "Eu desrespeitei você soltando uma piada?", perguntou o funkeiro. Então, o comissário de voo questionou se soltou uma piada. "Você sempre solta", diz MC Bin Laden.



"A casa inteira, que eu brinco, que eu percebo que eu tenho um pouco mais de intimidade, ninguém nunca ficou tão preocupado com essa situação a ponto desse tipo de situação", respondeu o comissário. "O que acontece de eu não falar com você, de passar e evitar algumas coisas, é justamente porque eu sei que você pilha muito fácil. Seja com eliminação, votação, um 'bom dia' que faltou. Você pilha muito fácil com as coisas", completou Marcus.



O brother continuou: "Então, eu evito bastante coisa com relação a você para não te preocupar". O paraense diz que vai mudar o comportamento ao saber desse incômodo de Bin. "Se sentir desconforto, então cada vez mais eu vou parar de fazer interações com você relacionadas a isso", finalizou.

