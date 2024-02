Reprodução/Globo Déa Lúcia faz homenagem para Paulo Gustavo

Dona Déa Lúcia comoveu o Brasil ao fazer uma homenagem ao filho, o eterno Paulo Gustavo (1978-2021), no programa de Luciano Huck neste domingo de Carnaval (11). A mãe do humorista se caracterizou de Dona Hermínia, personagem icônica criada pelo ator em "Minha Mãe É uma Peça" - sucesso que marcou a carreira do comediante.



"É lindo e emocionante ver dona Déa Lúcia de dona Hermínia, pelo amor de Deus, olha isso. Viva Paulo Gustavo!", disse o apresentador. "Ela veio como ela mesma, né?", ressaltou Lívia Andrade, que também faz parte do "Domingão com Huck". A personagem foi inspirada na própria mãe do comediante.





"Eu vou até ir aí te dar um beijo, dona Déa de Dona Hermínia é pra me emocionar. Já choramos juntos nesse camarim", revelou Luciano Huck. Ao falar com a plateia, Dona Déa não conteve a emoção ao lembrar do filho. "É uma homenagem que eu quis fazer pra vocês, que são fãs do meu filho até hoje", disse ela, segurando o choro.

"Eu passo na rua, todo mundo me abraça e me beija, por causa dele. Então, essa é uma homenagem. A peruca é dele, na cara eu tentei uma fazer uma sobrancelha que eu não tenho, arregalada assim como ele fazia. Tudo em homenagem a vocês! Obrigada pelo carinho!", agradeceu, emocionada.

Assista ao momento:

Dona Déa de Dona Hermínia é TUDO PRA MIM! Tem como não amar? 🥹❤️ #Domingão pic.twitter.com/lPkqYEEq2X — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 11, 2024