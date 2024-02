Reprodução / TV Globo BBB 24: filha de Juninho promete dar ‘bronca’ no pai: ‘Começou muito tarde’

A filha de Juninho, sétimo eliminado do BBB 24, participou por chamada de vídeo do “Encontro com Patrícia Poeta” na manhã desta quarta-feira. Maria Clara reassistiu alguns momentos do pai no reality show e prometeu dar uma “bronca nele” após a apresentadora perguntar o que ela queria dizer para ele.

Maria contou que ficou nervosa ao assistir o pai na TV e com medo de ele se isolar. “Ficava muito agoniada para que ele falasse mais, se movimentando mais, o que acabou acontecendo só mais para o final”, disse.

Para ela, o motivo da eliminação do pai foi ele ter se posicionado mal: “Ele ficou muito quietinho, não conseguiu se conectar com o público direito, porque começou muito tarde”.

A garota também opinou sobre a relação de Juninho com Leidy Ellin e Alane. “Para mim ficou muito claro que o que aconteceu foi que a Leidy não quis ficar com meu pai no final. Achei muito coerente que ele desistisse e seguisse a vida, até porque eles realmente não tinham na intenso, nenhum tipo de laço, estavam caminhando ainda. Então eu não fiquei chocada, não fiquei chateada”, afirmou. “Eu só achei que as consequências depois foram ruins depois, mas foi devido à como interpretaram lá dentro, não por ele estar errado”, opinou.

Maria ainda comentou a briga do pai com Alane e Leidy, dizendo que acha que elas poderiam ter esperado mais para conversar com Juninho, mas que escolheram discutir após o ao vivo por estratégia.

Para finalizar, Patrícia Poeta perguntou sobre o que a filha do motoboy queria conversar com ele quando se encontrasse e ela prometeu dar uma bronca nele. "Dar uma bronca nele por ele não ter se soltado. Não posso falar [como vai ser a bronca]", disse rindo.





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente