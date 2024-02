Reprodução / GShow BBB 24: Juninho assiste briga com Alane: ‘Me senti atacado’

Após ser o sétimo eliminado da edição na última terça-feira (6), Juninho foi direto para o “Bate Papo BBB”, onde conversou com os apresentadores, Ed Gama e Thais Fersoza sobre a briga com Alane.

Ao assistir a discussão com a sister, o motoboy assumiu ter se arrependido de chamar Alane de “surtada”, além de também se arrepender de ter conversado com ela. "Talvez eu não devesse nem ter tido aquela conversa”, disse.

Juninho relembrou que subiu o tom de voz ao conversar com a sister e com Leidy Ellin, que também entrou na briga.

“Eu tive que discutir vários assuntos ao mesmo tempo, com várias pessoas diferentes. Me senti realmente atacado nesse sentido, e aí fica muito difícil estabelecer uma linha de raciocínio se você tem que discutir com quatro pessoas ao mesmo tempo", afirmou.

Juninho reagindo ao vídeo de sua discussão com Alane e Leidy. #BBB24 pic.twitter.com/troWToZCdf — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 7, 2024





