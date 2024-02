Reprodução/Globo - 03.02.2024 Fernanda no 'BBB 24'

A formação do último paredão do "Big Brother Brasil 2024" segue movimentando os ânimos dos confinados no reality global. Dessa vez, na madrugada desta segunda-feira (5), a líder da semana, Fernanda, revelou o que faria caso Wanessa Camargo empatasse com Isabelle, que está emparedada. A filha de Zezé di Camargo não empatou com a manauara por apenas um voto.





Em conversa com Giovanna Pitel e Rodriguinho no quarto Gnomo, a confeiteira afirmou que teria indicado a companheira de Dado Dolabella para a berlinda, caso Michel tivesse votado nela e o empate com Isabelle se consagrasse.





"Eu botava, lindão", garantiu ela, que indicou Beatriz diretamente ao paredão. Além disso, Fernanda também foi a responsável pela ida de Alane ao paredão. Com o voto de minerva, ela livrou Isabelle inicialmente e fez com que a bailarina, rival declarada dela, fosse emparedada novamente.





O intuito de Fernanda, a princípio, seria indicar Deniziane. Isso porque a sister está livre dos paredões até este momento da competição. Contudo, Deniziane foi imunizada por Matteus, ganhador da Prova do Anjo desta semana. Diante disso, Fernanda remanejou a indicação do líder para Beatriz.

