Além de broncas da produção e ameaças contra Davi , a madrugada desta sexta-feira (2) no "BBB 24" também teve comentários sobre ex-participantes do reality show. Em um bate-papo no quarto do líder, Fernanda e Rodriguinho apoiaram Cara de Sapato, brother expulso do "BBB 23".





O lutador foi mencionado em uma comparação do grupo sobre a relação dele e de Amanda Meirelles com o romance de Deniziane e Matteus na atual edição. "Uma fanfic que criaram ano passado teve peso. Não era nem um casal, era o que o povo imaginava que fosse um casal", afirmou Pitel.





Cara de Sapato e Amanda ganharam muitos fãs na última temporada do reality, os "Docshoes", que esperavam um relacionamento amoroso entre os amigos. A sister avaliou que os dois só não foram para a final devido à expulsão do brother, ao lado de MC Guimê, após o caso de assédio contra a mexicana Dania Mendez.



"Você está falando de Cara de Sapato e de Alegrete [Matteus]? P*rra, meu parceiro. Cara de Sapato é Cara de Sapato", rebateu Rodriguinho, reprovando a comparação de Pitel. "Eu respeito muito ele, mas é muito", declarou Fernanda, enquanto o cantor concordava.

Rodriguinho e Fernanda falando que respeitam muito Cara de Sapato pic.twitter.com/akA5wK79aZ — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 2, 2024

