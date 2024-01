Reprodução Instagram - 31.1.2024 Amanda Meirelles e Davi Brito

Vencedora da temporada anterior do "Big Brother Brasil", Amanda Meirelles, médica e influenciadora, usou as redes sociais na última terça-feira (30) para falar do participante Davi, do grupo Pipoca, que vem ganhando protagonismo na atração apresentada por Tadeu Schmidt.







De acordo com Amanda, ela serviu como "inspiração" ao competidor. Assim como Amanda, Davi entrou no reality com o objetivo de pagar o curso de medicina em uma instituição de ensino superior . "Isso não é só sobre 'BBB' .É sobre se inspirar em muitas pessoas, mas também servir de inspiração", iniciou através do Instagram.





"Essa semana o Davi me emocionou muito, ao contar que por minha causa se inscreveu no reality para cursar e pagar a faculdade de medicina. E como Deus nunca nos abandona, ontem ele ganhou uma bolsa de estudos e vai conseguir realizar esse sonho", acrescentou.





Vista na Rede Globo em participações pontuais no quadro "Bem Estar", do programa matinal "Encontro com Patrícia Poeta", Amanda Meirelles destacou o potencial que a educação pode exercer na vida das pessoas e declarou que ela foi a primeira pessoa da família a conseguir concluir uma faculdade.





"Fui a primeira pessoa da minha família a ter um diploma. Para isso, foram quase dez anos de luta, cursinho, faculdade. Por mais difícil que tenha sido, eu faria tudo de novo. Podem tirar muita coisa da gente, mas conhecimento não", argumentou a campeã do "BBB 23".

