Reprodução/Instagram Gil do Vigor fala de conversas com psicóloga no 'BBB'





Gil do Vigor falou da experiência com a psicóloga no "BBB". O ex-participante relembrou como eram as conversas com a profissional na própria edição, em 2021. O assunto veio à tona após questionamentos do público na web, de que os participantes receberiam "dicas" nas consultas psicológicas no "BBB 24".





Segundo o economista, a psicóloga não dá orientações para os confinados, mas faz eles refletirem sobre os próprios questionamentos. "A psicóloga não dá dica, gente. Vocês têm umas teorias da conspiração tão engraçadas. Não tem dica", afirmou no Instagram.





"Ela só pergunta: 'O que você acha?'. E fica falando: 'O que mais?'. Não fala nada [de dica]. A minha edição é a mesma, provavelmente. Não tem dica, não. A pessoa para e se atenta", completou.





No "BBB 24", boatos de interferência pela psicóloga ganharam força após Rodriguinho conversar com a profissional e mudar o comportamento logo depois em uma festa. O cantor era conhecido pelo desânimo em shows na casa, mas se animou com as atrações após a consulta.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: