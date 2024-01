Reprodução Globoplay Yasmin encontra fio de cabelo na comida no 'BBB 24'

Yasmin Brunet, camarote do "Big Brother Brasil 2024", viralizou nas redes sociais durante a madrugada desta terça-feira (30), quando protagonizou um momento que dividiu opiniões dos espectadores que acompanham o reality global: encontrou um fio de cabelo na comida.





A situação aconteceu na cozinha da Xepa — grupo conhecido pela baixa diversidade de alimentos disponíveis para consumo dentro da competição. Em conversa com Michel, a filha de Luiza Brunet estava comendo quando notou a presença do fio no prato.





"É de gente [o fio de cabelo], não é? Não vou comer nem f*dendo. É de gente, sim. É cabelo de homem, óbvio que é", disse a modelo. Michel, no entanto, aconselhou que a sister continuasse comendo, alegando que o fio não era de cabelo humano. "Está muito grosso e reto. Acho que é de boi, ou é uma linha. Pode terminar de comer tranquila", defendeu o brother.





Mesmo com os argumentos de Michel, Brunet se mostrou relutante em terminar de comer a refeição, dizendo estar enojada. Ela jogou a comida no lixo e, além disso, disse que vomitaria. "Isso é cabelo de gente, certeza absoluta. Não vou comer. Nossa, vou vomitar, juro. Que nojo", reclamou.





O momento viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas apoiaram a modelo, destacando que agiriam da mesma forma, outros argumentaram que ela teria exagerado e que poderia ter continuado a comer, sem jogar a comida fora.

Confira a reação da Web:

Coitada da yasmin vei encontrou um pelo na comida 🤢 tô rindo da reação dela kkkkk pic.twitter.com/HN9HlNYXrD — lídia (@oxelids) January 30, 2024





Yasmin encontrou cabelo na comida, a loirinha não tem paz nem quando come. #BBB24 pic.twitter.com/0USWx49iE9 — Yasmin Brunet Central 🧜‍♀️ (@centralbrunett) January 30, 2024





yasmin desperdiçando comida pq tinha um cabelo no meio provavelmente dela mesma — gio está formada (@oxygensgmz) January 30, 2024





Yasmin encontrou UM CABELO na comida DELA e disse que ia vomitar, AINDA BEM QUE O DAVI É CARECA. #BBB24 pic.twitter.com/RBj6P7Mqsn — Natanael (@sevla_leanatan) January 30, 2024





A fresca da Yasmin achou um pêlo como tem no torresmo na comida e agora tá querendo vomitar e jogou a comida fora…Ridícula



#BBB24 — Héleri (@TaiHeleri) January 30, 2024





