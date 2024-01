Reprodução/Globo BBB 24: Dado Dolabella defende Wanessa de críticas por 'dar' bolsa para Davi

Durante a tarde da última segunda-feira (29), os brothers participaram de uma dinâmica competindo por uma bolsa de estudos. Wanessa escolheu Davi para participar da prova e o brother ganhou uma bolsa de R$ 5 mil por mês. Wanessa foi criticada por ter escolhido o maior adversário dela na casa para a prova e o namorado, Dado Dolabella, a defendeu mais uma vez.

O ator repostou um Story no Instagram, feito por um fã clube de Wanessa Camargo, que defendia a escolha de Wanessa. “Calculei por baixo aqui na Estácio da minha cidade, esse é o valor do curso em média”, escreveu no print que mostrava o valor de R$ 360 mil.

“O povo criticando a Wanessa, falando de que adianta falar mal e dar o curso? E vocês que falam mal e julgam sem dar um real?”, disse.

“Vamos ter mais empatia e amor ao próximo galera. O povo da casa tá chocado de ela ter chamado ele, agora vocês? Que viram ela ficar das 6 da manhã até as 10hs conversando com o cara, ouvindo que o sonho dele era esse, eu ein”, debateu, citando a conversa que Wanessa e Davi tiveram durante a manhã, onde o motorista de aplicativo revelou o sonho de cursar medicina para a cantora.

Na casa mais vigiada do Brasil, os aliados da artista também desconfiaram da escolha dela e chegaram a dizer que iriam expor ela durante um Sincerão.

O grupo da Wanessa falando que vai expor ela por falar mal do Davi e escolher ele pra ganhar uma bolsa🗣️🗣️🗣️🗣️ #BBB24 pic.twitter.com/sc31mzS2Zh — Flavs (@poIemizei) January 29, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente