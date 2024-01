Reprodução/Globo - 29.01.2024 Alane, Isabelle, Juninho e Luigi estão no sexto paredão do 'BBB 24'





O "BBB 24" terá a sexta eliminação no programa desta terça-feira (30). Alane, Isabelle, Juninho e Luigi enfrentam o paredão da semana, formado após a influência do Big Fone e conflitos na casa .





Segundo parcial da enquete do iG Gente, um participante ficou para trás na porcentagem e pode sair do reality show. O eliminado deve ser Luigi, que recebeu apenas 8,7% dos votos do público para ficar.





A distância do brother de Juninho segue aumentando, já que o outro integrante do Pipoca está com 10,9% dos votos. Alane e Isabelle seguem seguras na berlinda. Enquanto a paraense está com 19,9% dos votos, a amazonense se isola com mais chances de continuar no jogo, com 60,5% dos votos.

Quem deve ficar no "BBB 24"? Alane, Isabelle, Juninho ou Luigi? Vote abaixo:

Paredão formado no #BBB24 ! Quem deve ficar no reality show? Alane, Isabelle, Juninho ou Luigi? Vote: — iG Gente (@iggente) January 29, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: