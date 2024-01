Reprodução Zezé dá resposta afiada após fã criticar Wanessa: 'Dona da vida dela'

Amor de pai! O cantor Zezé Di Camargo se pronunciou neste sábado (27) para mostrar apoio incondicional à filha Wanessa Camargo. A cantora está sendo criticada devido ao comportamento no "BBB 24".

Pela primeira vez, o cantor apareceu em vídeo para comentar brevemente a participação da herdeira no reality de entretenimento da Globo.

"Acompanhando aí essa coisa da minha filha no Big Brother. Sei que muitos de vocês não concordam com aquilo que a gente fala aqui, com aquilo que a gente posta. Queria dizer para vocês: ela é minha filha. Por filho, a gente dá a vida, independentemente de qualquer circunstância. Só respeite isso, tá bom?", declarou.

Nos comentários, o sertanejo voltou a defender a filha após receber diversos comentários criticando a cantora.

"Você deveria não ter permitido ela ter entrado, Zezé. O que que a Wanessa Camargo foi fazer nesse programa? Sério, sem necessidade!", apontou um seguidor.

Sem enrolações, Zezé rebateu dizendo que a filha é quem toma as decisões dela. "A vontade dos meus filhos é o mais importante pra mim. Ela é dona da vida dela", enfatizou.