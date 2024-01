Divulgação Beatriz, do 'BBB 24'

Beatriz, participante pipoca do "Big Brother Brasil 2024", voltou a virar assunto nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (24), quando decidiu contar aos colegas de confinamento em quais circunstâncias ela veio ao mundo. O relato viralizou na Web.







De acordo com a sister, o nascimento foi repleto de acontecimentos inesperados. Isso porque, além de ter nascido de forma prematura, uma semana antes do previsto pela equipe médica que acompanhava a mãe dela, houve um tiroteio e também a morte de um vizinho e o infarto de um conhecido da família.





"Eu nasci no meio de um tiroteio quase. Nasci uma semana antes do previsto, foi muito complicado. Meus pais não tinham onde morar e tinha acabado de serem despejados de uma chácara em que eles eram caseiros", iniciou Beatriz.





Segundo ela, uma prima foi quem deu abrigo a família dela após o despejo. "Quando chegou na casa da prima da minha mãe, que é onde íamos morar e eu ia nascer, o ex-marido da prima arrumou uma confusão com o vizinho, chamaram a polícia e virou uma confusão, um tiroteio", acrescentou.





Além disso, ela narra que um conhecido da família dela infartou no mesmo dia que ela nasceu e que ela não tinha roupas para sair do hospital, tendo em vista a sequência de acontecimentos inesperados. "Eu não tinha nem roupa. Quem levou roupa foi a mãe da prima da minha mãe, para eu não sair pelada do hospital", reconta.

Assista o vídeo em que Beatriz fala do nascimento dela:

Gosto de Beatriz pq ela nasceu nos anos 2000, mas conta caso como se tivesse nascido no interior de Minas Gerais em 1985.

“Eu falo rápido assim pq nasci no meio de um tiroteiro” kkkkkkkkkk #BBB24 pic.twitter.com/DuwQIYjD38 — BBBabi (@babi) January 23, 2024





