Reprodução/Globo BBB 24: Rodriguinho diz que quer enfrentar paredão para sair do reality

Rodriguinho voltou a repetir que quer sair do BBB 24. Nesta segunda-feira (22), o brother afirmou que não vai apertar o botão da desistência, mas quer ser eliminado logo.

Na área externa, o cantor conversou com Fernanda, Pitel e Vinicius sobre o jogo e abriu o coração sobre a sua vontade.





"Se deu o caô de ir com a pessoa que está no 'bololô' do Brasil...", comentou o atleta, que está emparedado.

O artista interrompeu Vinicius e pediu: "Tomara que eu vá com uma pessoa que está no 'bololô' do Brasil, cara".

Ao ser repreendido pela assistente social, Rodriguinho se explicou: "Eu quero sair, cara. Quero ver minha esposa, quero curtir minha vida. Eu quero! Só que eu não quero desistir. Enquanto eu estiver aqui, negão, a faca está no dente. Mas, se eu for... Pô, se eu for, já sei que ela vai pegar um aviãozinho e vai estar vindo. Aí eu não saio… ela volta".

Pitel seguiu criticando o brother. "Tu é chato, viu? Tu é muito chato", disparou.

"Não quero dar esse problema pra minha mulher, não. Se ela vier, é pra voltar com o pacote dela", comentou ele, também revelando os planos no Rio de Janeiro pós-eliminação. "Eu vou ficar aqui uma semana. A gente vai almoçar nos restaurantes aqui, vai curtir uma prainha".

Fernanda ainda relembrou que o cantor tem uma agenda a cumprir após a saída do reality. "Vou nos programas. A gente dorme juntos toda noite assistindo, vendo vocês de lá. Aí só vejo vocês lá no dia 100", concluiu ele.

